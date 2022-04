Netflix test waarschuwen van gebruikers die account van een ander gebruiken

Netflix meldt sommige gebruikers dat ze hun eigen account moeten gebruiken. Het gaat om een test die bedoeld is om te voorkomen dat gebruikers accounts delen. Gebruikers die de melding krijgen moeten hun account verifiëren.

Een onbekend aantal gebruikers kreeg een melding op hun scherm te zien dat ze een eigen account moeten hebben om verder te kunnen kijken, als ze niet samenwonen met de eigenaar van het account. Daarbij kregen ze de optie om hun account te verifiëren via e-mail of een sms-code. Ook was er de optie om later te verifiëren.

Netflix bevestigt tegen de BBC de test te houden. Deze is volgens de woordvoering 'ontwikkeld om er zeker van te zijn dat mensen die Netflix-accounts gebruiken, geautoriseerd zijn om dit te doen'. Of de videodienst de verificatie breed gaat gebruiken zou nog besloten moeten worden. Niet bekend is bij hoeveel gebruikers Netflix de test uitvoert. Volgens Gammawire lijkt het om een bescheiden groep te gaan, afgaande op meldingen op sociale media.

In 2017 meldde onderzoeksbureau Multiscope dat 40 procent van de Nederlanders met een Netflix-abonnement dat account ook buiten het eigen huishouden deelt. Niet bekend is op welk percentage dat nu zou liggen. In 2016 zei de Netflix-topman Reed Hastings nog dat het delen van wachtwoorden iets is waar je mee moet leven 'omdat het delen van wachtwoorden zo vaak legitiem is'.