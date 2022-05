Netflix introduceert shufflefunctie ‘Play Something’

Streamingdienst Netflix start vandaag met de wereldwijde uitrol van de nieuwe shufflefunctie ‘Play Something’. Via deze functie krijgen gebruikers een titel gepresenteerd die is gekozen op basis van hun kijkgeschiedenis, kijkvoorkeuren en hun opgeslagen films en series.

De ‘Play Something’-knop zal binnenkort te vinden zijn in de navigatiebalk aan de linkerkant van de televisie-interface, maar ook als tiende rij op de Netflix-homepagina en onder de profielnaam van elke gebruiker. Als een gebruiker de ‘Play Something’-functie aanklikt zal een algoritme van de streamingdienst een film of serie kiezen op basis van de kijkgeschiedenis, voorkeuren en opgeslagen titels van de gebruiker. Ook niet-uitgekeken films en series kunnen worden voorgesteld. Wanneer een kijker niet tevreden is met de suggestie van Netflix, kan hij of zij op de knop ‘Play Something Else’ klikken om een nieuwe suggestie te krijgen.

Netflix test de shufflefunctie al sinds medio vorig jaar op haar tv-apps. Tijdens de voorstelling van de kwartaalcijfers begin dit jaar bevestigde de streamingdienst dat de functie daadwerkelijk zou komen tijdens het eerste kwartaal van 2021.

Greg Peters, de chief operating officer van Netflix, stelde toen dat heel wat gebruikers die de dienst gebruiken "niet precies weten waarnaar ze willen kijken". Met de shuffle-functie wil het bedrijf “een oplossing bieden voor de mensen die het browsen willen overslaan”, klonk het toen.