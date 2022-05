Netflix sluit exclusiviteitsdeal met Sony voor Uncharted- en Spider-Man-films

Sony en Netflix hebben een exclusiviteitsovereenkomst afgesproken voor films van Sony-afdeling Pictures Entertainment. Netflix mag als eerste streamingdienst besluiten of het een SPE-film gaat afnemen of niet en belooft meerdere films te streamen.

Netflix schrijft dat de overeenkomst voor de Verenigde Staten geldt, 'maar dat deze ook een bron zal zijn om nieuwe Sony-films wereldwijd naar Netflix te kunnen brengen'. De overeenkomst is meerjarig en start in 2022. Films verschijnen eerst in de bioscoop en op blu-ray, later komen ze naar Netflix. Sony noemt de SPE-films Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing en Bullet Trains als films waar Netflix straks als eerste op mag bieden.

Opvallend detail aan de deal is dat Marvel-films die door Sony worden gemaakt er ook onderdeel van zijn. Dit betekent dat Spider-Man- en Venom-films mogelijk straks op Netflix verschijnen in plaats van Disney+. Besluit Netflix zo'n Sony-film echter niet af te nemen, dan kunnen deze films alsnog op Disney+ verschijnen. Marvel-films en -series stonden voor de komst van Disneys streamingdienst al op Netflix. Toen Disney+ begon, stopte Disney met deze Netflix-contracten.

Naast nieuwe Sony Pictures Entertainment-films, krijgt Netflix een bepaald aantal bestaande SPE-films om aan de catalogus toe te kunnen voegen. Netflix had al eerder een vergelijkbare overeenkomst met de animatietak van Sony. Volgens Deadline-bronnen betaalt Netflix een miljard dollar voor de nieuwe vierjarige overeenkomst.