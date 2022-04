Video-on-demanddiensten zijn al jaren niet meer weg te denken uit het medialandschap. Diensten als Netflix, Prime Video, Disney+ en Videoland tellen miljoenen abonnees en slokken een groot deel van de bandbreedte op internet op. Er worden inmiddels meer minuten via vod gekeken dan via lineaire televisie en het ziet er niet naar uit dat deze trend ooit nog gekeerd wordt.

Niet alleen is ons kijkgedrag veranderd door vod-diensten, ook de beeldkwaliteit is flink toegenomen door het verhogen van de resolutie en het contrast door middel van uhd en hdr. Waar gewone televisie-uitzendingen nog altijd plaatsvinden in sdr en maximaal 1080i, kun je via internet al jaren kijken naar films en series in 4k-uhd en hdr. Toch blijft er wat beeldkwaliteit betreft nog wat te wensen over, want alle grote videodiensten beknibbelen als het op de bitrate van de streams aankomt.

Door de videobitrate zo laag mogelijk te houden, is het mogelijk om veel bandbreedte te besparen. Door het grote aantal abonnees zijn de kosten voor de benodigde bandbreedte enorm en zelfs een kleine reductie van de bitrate levert, door het grote aantal streams, gelijk een flinke besparing op. Door servers bij internet-serviceproviders te plaatsen kan de hoeveelheid verkeer dat via internet naar de eindgebruikers loopt, enorm worden teruggebracht. Desondanks zijn er veel kosten te besparen door lage bitrates te gebruiken en dat doen alle grote aanbieders dan ook.

Zo gebruikt Netflix bijvoorbeeld slechts 15,25Mbit/s voor het streamen van 4k-video, waardoor er zeer veel compressieartefacten in beeld te zien zijn. Vooral bij donkere beelden valt het op dat de gebruikte bitrate tekortschiet. Veel homecinemaliefhebbers kijken hierom nog altijd graag naar Ultra HD-blu-ray. Doordat de schijfjes tot 100GB data kunnen bevatten, kan er een vele malen hogere bitrate worden gebruikt, waardoor de beeldkwaliteit superieur is aan die van de streamingdiensten.

Bravia Core

Bravia Core is de nieuwe vod-dienst van Sony, die gebruikmaakt van een, voor streamingbegrippen, erg hoge bitrate, waardoor de beeldkwaliteit vergelijkbaar is met die van Ultra HD-blu-ray. Sony heeft de dienst in het leven geroepen om meer televisies te verkopen, want hij is alleen beschikbaar voor mensen die een Bravia XR-model uit 2021 hebben gekocht. Mensen die een ander merk televisie hebben of over een oudere Sony-tv beschikken, kunnen geen gebruikmaken van de dienst.

Bravia Core kan 4k-video streamen met een maximale bitrate van 80Mbit/s. Omdat dit getal de gemiddelde televisiekoper niet veel zal zeggen, hebben de marketeers de naam Pure Stream bedacht om te benadrukken hoe bijzonder dit is. In vergelijking met Ultra HD-blu-ray is de bitrate overigens niet bijzonder, want afhankelijk van het schijfje ligt het maximum tussen ongeveer 72 en 144 megabit per seconde.

In vergelijking met bestaande videodiensten is het wel een flinke verbetering. Zoals eerder gezegd is het maximum van Netflix slechts 15,25Mbit/s. Disney+ doet het iets beter met een gemiddelde van zo'n 17Mbit/s en uitschieters van 29Mbit/s. Apples iTunes doet het nog wat beter met een gemiddelde van 24 en pieken van 31Mbit/s. Bravia Core biedt dus tweeënhalf tot vijf keer zoveel bits per seconde en dat levert een duidelijk zichtbare verhoging van de beeldkwaliteit op.

Snelle internetverbinding

We hebben een prelaunchversie van Bravia Core kunnen proberen in ons eigen testlab op een Sony A90J. Dit is een 2021-model-oledtelevisie die deze maand beschikbaar zal zijn en waarvan we binnenkort een review zullen publiceren. Om daadwerkelijk 80Mbit/s te kunnen halen, is volgens Sony een internetconnectie van minimaal 115Mbit/s nodig. Tijdens onze tests werd duidelijk dat dit een nogal optimistische schatting is; pas met een connectie van rond de 150 à 160Mbit/s kregen we de hoogst mogelijke bitrate te zien.

Met een snelle internetconnectie ben je er nog niet, want het kan een uitdaging zijn om voldoende bandbreedte de televisie in te krijgen. Normaal gesproken weet je zeker dat streamen goed werkt als je de tv aansluit op het netwerk door middel van een ethernetkabel. Omdat de ethernetpoort op de televisie geen gigabit ondersteunt, blijft de bandbreedte echter beperkt tot 100Mbit/s. De enige manier waarop je de maximale videobitrate kunt halen, is dus door gebruik te maken van wifi. Helaas is de snelheid van een wifiverbinding sterk afhankelijk van de signaalkwaliteit. Een grote afstand tot de router, de aanwezigheid van betonijzer in je woning en grote aantallen naburige accespoints, waardoor er geen vrije frequenties beschikbaar zijn, kunnen allemaal flink afbreuk doen aan de wifisnelheid.

Als de connectie niet snel genoeg is, wordt de bitrate automatisch naar beneden bijgesteld, waardoor je ook met een langzamere internetverbinding gebruik kunt maken van Pure Stream. Je hebt minimaal een connectie van 43Mbit/s nodig om de laagste videobitrate van 30Mbit/s te kunnen bekijken. Je moet overigens in de instellingen Pure Stream aanzetten voordat Bravia Core een hoge bitrate zal gebruiken. Dit is waarschijnlijk gedaan opdat ook degenen met een slome verbinding naar vloeiende video kunnen kijken.