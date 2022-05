Netflix werkt vanaf 30 juni niet meer op Nintendo 3DS en Wii U

Streamingdienst Netflix werkt vanaf 30 juni dit jaar niet meer op de Nintendo 3DS en de Wii U. Sinds 31 december 2020 is de Netflix-app voor de consoles niet meer te downloaden, maar voor huidige gebruikers werkt de app nog zes maanden.

Nintendo meldt op zijn website dat Netflix blijft werken tot 30 juni 2021 op alle Nintendo 3DS-consoles en op de Wii U. Daarna is het niet meer mogelijk om de streamingdienst te gebruiken in combinatie met de Nintendo-hardware. Begin 2019 beëindigde Nintendo al de mogelijkheid voor het kijken van Netflix en andere streamingdiensten op de oorspronkelijke Wii.

Netflix is nog niet beschikbaar op de Nintendo Switch en het is niet bekend of en zo ja wanneer daar verandering in komt. Bij de release in 2017 ondersteunde de Switch helemaal geen streamingdiensten, maar daar kwam later dat jaar verandering in met de komst van een Hulu-app. Die dienst is echter niet beschikbaar in Nederland en België. In 2018 kwam er ook een YouTube-app naar de Switch.

Video uit 2013 over Netflix op de Wii U