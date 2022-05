Microsoft vraagt Xbox-eigenaren of ze PlayStation-functies in controller missen

Microsoft vraagt in een enquête aan bezitters van de Xbox Series X en S of ze op de hoogte zijn van de features van de PlayStation-controller en of ze die hadden willen hebben op hun Xbox-controller. Sony's DualSense-controller voor de PS5 heeft een aantal unieke functies.

PlayStation-vraag in Xbox-enquête

De vraag staat in een enquête die is gestuurd naar kopers van de nieuwe Xbox Series-consoles, schrijft TechRadar. Microsoft noemt niet specifiek de DualSense-controller of de PlayStation 5, maar vraagt wel of spelers functies van PlayStation-controllers op hun Xbox-controller zouden willen zien.

Sony's DualSense-controller wordt veelal geprezen vanwege de nieuwe toevoegingen. De adaptive triggers hebben een aanpasbare weerstand, waardoor spelers bijvoorbeeld het spannen van een boog kunnen voelen en waardoor schieten met verschillende wapens anders aanvoelt. Ook gebruikt Sony grote trilmotoren voor geavanceerde haptische feedback. In de PlayStation 5-review van Tweakers wordt de controller uitgebreid beschreven en aangeduid als een van de hoogtepunten van de console.

Microsoft vernieuwde zijn Xbox-controller ook voor de Xbox Series X en S, maar het gaat om subtiele wijzigingen, zonder de toevoeging van nieuwe functionaliteit. Het is onbekend of Microsoft van plan is om een andere controller uit te brengen met nieuwe functies. De enquête duidt daar niet per se op. Dergelijke enquêtes worden veelal uitgezet om meningen van gebruikers te polsen.