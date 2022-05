LG belooft fix voor lagere piekhelderheid in hdr-gamemodus bij CX-oled-tv's

LG komt met een fix voor de verlaagde piekhelderheid waar in de hdr-gamemodus sprake van is op de CX-oledtelevisies na het doorvoeren van firmwareversie 03.21.09. Het gaat in ieder geval om de CX-oledmodellen, maar het kan meer tv's uit 2020 betreffen.

LG geeft toe dat de recentste firmware-release gevolgen heeft gehad voor de maximale helderheid in de gamemodus op sommige 2020-tv-modellen. Het bedrijf zegt dat het 'in de komende weken' met nieuwe firmware komt om dit helderheidsprobleem op te lossen. Deze verklaring is onder meer getoond door televisiereviewer Vincent Teoh in een recente video en tv-reviewer John Archer toont het statement op Forbes.

Op basis van onder meer Teohs bevindingen blijkt dat de helderheid in de hdr-gamemodus niet meer het maximum van bijna 700cd/m² haalt, maar net onder de 600cd/m² blijft hangen. In de praktijk zal dat overigens niet iedereen direct opvallen, omdat het gaat om een logaritmische schaal en dus geen enorm verschil is. LG zegt niet of het een bug is of dat het gaat om een bewuste beperking van de helderheidscurve. Bij een aantal eerdere oledmodellen was overigens ook al sprake van een soortgelijk issue, waarbij hdr er donkerder uitzag in de gamemodus.

Firmware 03.21.09, die het helderheidsprobleem introduceerde, zou een aantal andere issues hebben verholpen, zoals posterisatie en verhoogde zwartwaarden bij de weergave van Dolby Vision in de interne apps. Zwart zag er voorheen wat donkergrijs uit en de overgang van de ene naar de andere kleur verliep nogal abrupt, zonder een geleidelijke overgang. Dat zou nu verholpen moeten zijn, net als issues met e-arc. Het eerder geconstateerde probleem van luminantieveranderingen die optreden in donkere scènes in games in de vrr-modus, lijkt nog niet te zijn opgelost.