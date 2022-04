LG CX-oled-tv-gebruiker zegt HDMI-bandbreedte te hebben verhoogd tot 48Gbit/s

Een bezitter van een LG CX-oled-tv zegt op Reddit dat hij erin is geslaagd de HDMI-bandbreedte te verhogen van 40 naar 48Gbit/s. In de praktijk leidt dat niet tot noemenswaardige verbeteringen, al betekent dit waarschijnlijk dat de bandbreedte van 40Gbit/s geen hardwarematige beperking is.

Op Reddit zegt de gebruiker dat het hem gelukt is de bandbreedte te verhogen tot 48Gbit/s en hij biedt ook een stappenplan aan voor andere gebruikers. Kort gezegd heeft hij een tool van de maker ToastyX gebruikt, te weten Custom Resolution Utility. Daarmee is het mogelijk de EDID van de televisie via Windows aan te passen. Dit is een metadata-standaard waarmee televisies en monitoren hun capaciteiten kunnen doorgeven aan de videobron. Als bewijs voor de 48Gbit/s laat hij overigens zien dat het oproepbare FreeSync Information-scherm 4 lanes met 12Gbit/s aangeeft, of 4L12; voorheen was dat 4L10.

Volgens de gebruiker zijn er geen risico's aan verbonden, omdat via het stappenplan enkel de EDID wordt aangepast. Hij zegt ook dat alles normaal lijkt te functioneren, ook al heeft hij nog niet alle features van de HDMI 2.1-standaard kunnen testen, zoals e-arc. De gebruiker zegt in ieder geval dat het nu mogelijk is een signaal te gebruiken met 4k, 120Hz, 4:4:4-chroma subsampling en 12bit, terwijl dat voorheen beperkt was tot 60Hz. Bij 10bit-kleurdiepte is die beperking er niet en de LG CX beschikt over een 10bit-paneel.

In mei bleek dat LG's oled-tv's van dit jaar weliswaar wederom HDMI 2.1-ondersteuning hadden, maar dat de bandbreedte daarbij was beperkt tot 40Gbit/s. Dit terwijl de oled-tv's van LG uit 2019 wel de 48Gbit/s halen. De HDMI 2.1-specificatie gaat ook uit van 48Gbit/s. Over deze beperking bij de oled-tv's van 2020 ontstond enige verbazing en ophef, ook al is 4k in combinatie met 120Hz gewoon mogelijk met maximaal 40Gbit/s. LG gaf als verklaring dat het 'hardwaremiddelen' voor de chipsets van 2020 anders had toegewezen, zodat ze geoptimaliseerd zijn voor de ai-functies van de televisies.

In de praktijk is de volledige 48Gbit/s ten opzichte van 40Gbit/s eigenlijk alleen van toegevoegde waarde in het geval van 12bit-panelen. En dergelijke consumententelevisies zijn er momenteel nog niet. Inmiddels zijn er overigens meer apparaten die HDMI 2.1 ondersteunen, maar daarbij niet verder gaan dan 40Gbit/s, zoals de Xbox Series X-console van Microsoft.