LG brengt oled-tv-firmware uit tegen stotterend beeld bij 120Hz en vrr of G-Sync

LG heeft op zijn Nederlandse website nieuwe firmware uitgebracht voor verschillende oled-tv-modellen uit 2020, waarmee het eerder geconstateerde probleem van stotterend beeld bij hoge framerates in combinatie met variable refresh rate of G-Sync opgelost moet zijn.

LG bracht de software eerder al uit op zijn Koreaanse website en inmiddels is de firmware-versie 03.11.30 ook verschenen op de Nederlandse LG-site. De update is bedoeld voor een aantal LG-oled-tv's van dit jaar, te weten de CX, GX en WX. Met de nieuwe firmware is volgens LG 'vloeiende vrr-playback' mogelijk voor pc- en consolegames. Deze bewuste televisies zullen de update op korte termijn ook vanzelf binnenhalen.

Het gaat hier om een eerder geconstateerd probleem waarbij sprake is van stotterend beeld dat gebruikers kunnen ervaren als ze hun LG-oled-tv's gebruiken op hogere framerates, van ongeveer 90 tot tot 120Hz, in combinatie met vrr op een Xbox Series X of een RTX 30-videokaart en dus G-Sync.

Tv-tester Vincent Teoh berichtte eerder over dit issue, waarbij hij aangaf dat bèta-firmware met versie 03.21.03 het probleem oploste. LG heeft een nadere verklaring gegeven die hij onder zijn video heeft geplaatst. De fabrikant geeft daarin aan dat er tegen het einde van dit jaar nog een afwijkende firmware-versie komt om hetzelfde probleem bij de ZX-oled-tv en de Nano99- en Nano95-lcd-tv's van LG op te lossen.