LG begint ook in Benelux met vervangen oled-tv's vanwege kans op oververhitting

LG biedt nu ook in de Benelux een vervangingsprogramma aan voor nogal wat oledtelevisiemodellen. Het gaat om het vervangen van de voedingskaart wegens een risico op oververhitting. Het betreft tv's uit 2016 tot en met 2019, van 65" of groter.

LG heeft het kosteloze vervangingsprogramma aangekondigd op zijn ondersteuningspagina. Daar zegt het bedrijf dat tijdens een 'permanente kwaliteitscontrole' is ontdekt dat bepaalde oled-tv's die in Europa worden verkocht, mogelijk last hebben van oververhitting. Het gaat om achttien verschillende modellen, waarbij 55"-oledtelevisies van LG niet genoemd worden.

De fabrikant zegt dat de betreffende oled-tv-modellen "onderhevig kunnen zijn aan oververhitting van de voedingskaart als gevolg van verminderde prestaties van sommige onderdelen op de voedingskaart. De interne en externe testresultaten laten echter zien dat het bijbehorende risico als laag wordt beschouwd." Volgens LG is het probleem van oververhitting 'slechts bij enkele geselecteerde oled-tv-modellen opgetreden'.

Het bedrijf gaat verder niet specifiek in op de oorzaak van het probleem, maar eerder bleek al dat het gaat om de voeding in de tv's, waarbij stroompieken kunnen ontstaan door slijtage in onderdelen voor de spanningsregulatie. In Zuid-Korea kwam LG al in de zomer met een reparatieprogramma voor dit oververhittingsprobleem. Het gaat daar om precies dezelfde achttien modellen en in dat land zou het programma worden ingezet voor zo'n 60.000 televisies.

Een gebruiker meldt aan Tweakers dat hij ook een pop-up over het vervangingsprogramma heeft gekregen op zijn oledtelevisie. Bezitters van de betreffende televisies kunnen zich aanmelden voor een afspraak. Volgens de gebruiker wordt zijn W7, waarbij de voeding en andere elektronica in de soundbar zit, waarschijnlijk aan huis gerepareerd en hoeft het apparaat daardoor niet te worden opgestuurd. Het is onduidelijk of dat voor alle andere modellen ook geldt.