Komende Pixel-smartphones kunnen niet gratis ongelimiteerd foto’s opslaan

Alleen de huidige generaties van Pixel-smartphones kunnen nog zonder limiet foto's en video's op hoge kwaliteit opslaan via Google Foto's. Voor toekomstige modellen die Google gaat introduceren, verdwijnt deze functie. Dat bevestigt Google.

Toekomstige Pixel-smartphones kunnen ook met de 'hoge kwaliteit'-optie niet ongelimiteerd back-ups maken van foto's met Google Foto's, dat bevestigt Google tegenover Android Police. Google maakte woensdag bekend vanaf 1 juni volgend jaar te stoppen met onbeperkte opslag van foto's op 'hoge kwaliteit'. Bij die optie comprimeert Google foto's.

Google liet daarbij weten dat de Pixel 1- tot en met 5-smartphones uitgezonderd waren en dat gebruikers dus de mogelijkheid behouden om beelden in hoge kwaliteit te back-uppen, zonder limiet. Hoewel Google expliciet spreekt van een 'Pixel 5 of eerder', was het niet duidelijk of komende Pixel-modellen de optie wel zouden krijgen, maar dat blijkt dus niet het geval.

De ongelimiteerde foto-opslag was een van de voordelen die Google benadrukte bij eerdere Pixel-generaties. Bij de Pixel-modellen van voor de Pixel 4, konden gebruikers zelfs al dan niet tijdelijk onbeperkt foto's en video's uploaden in originele kwaliteit, zonder enige vorm van compressie. Bij de Pixel 3 meldde Google wel dat dit om een functie ging die tot 31 juni 2022 beschikbaar bleef, bij de Pixel 2 ging het om een periode van vier jaar. De Pixel 1 had wel onbeperkte opslag van foto's in originele kwaliteit voor een onbepaalde tijd, zo benadrukt user TheFes.