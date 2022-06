Google Foto's-app krijgt opslagbeheertool om onscherpe foto's te verwijderen

De Google Foto's-app krijgt een opslagbeheertool om ongewenste afbeeldingen en video's makkelijker te kunnen verwijderen. Het gaat om onscherpe foto's, screenshots en grote video's. Google gaat daarnaast de High quality-opslagoptie hernoemen naar Storage saver.

De Foto's-app krijgt binnen de back-up-instellingen de mogelijkheid om bepaalde foto's te verwijderen. Gebruikers kunnen kiezen of ze grote video's, onscherpe afbeeldingen, screenshots of afbeeldingen van 'andere apps' willen verwijderen. Bij het klikken op een van deze vier categorieën, krijgt de gebruiker alle afbeeldingen te zien die volgens Google binnen deze categorie vallen.

Hierbij krijgt de gebruiker ook te zien om hoeveel afbeeldingen het gaat en hoeveel opslag ze in gebruik nemen. De gebruiker kan er dan voor kiezen om alle, of bepaalde foto's binnen deze categorie te verwijderen.

De app gaat daarnaast een schatting geven van hoelang de gebruiker de beschikbare opslagcapaciteit in Google Drive nog kan gebruiken totdat deze vol is. Daarbij kijkt Google naar hoe vaak iemand content back-upt. Google verwacht dat ruim tachtig procent van alle gebruikers drie jaar vooruit kan met de 15GB gratis opslag in Google Drive. Zodra deze capaciteit bijna vol is, krijgen gebruikers een appnotificatie en e-mail.

Google voegt deze nieuwe opties toe in het kader van het stoppen met de gratis onbeperkte opslag van foto's en video's op 1 juni. Op dit moment worden alle foto's en video's die met 'hoge kwaliteit' worden geback-upt gratis opgeslagen. Vanaf 1 juni tellen alle geback-upte foto's en video's mee voor de Drive-opslag. Google Drive-accounts krijgen standaard 15GB standaard opslag. Afbeeldingen die tot 1 juni zijn opgeslagen, tellen niet voor die limiet mee en worden dus gratis door Google opgeslagen.

De High quality-opslagoptie, die tot 1 juni gebruikers gratis foto's en video's laat opslaan, krijgt daarnaast een andere naam. Deze gaat Storage saver heten. Verder verandert er aan de kwaliteit niets, meldt Google. Deze opslagoptie blijft dus de foto's en video's comprimeren.