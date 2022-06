Google stopt volgend jaar met gratis onbeperkte opslag van foto's

Google stopt met de onbeperkte opslag van foto's op 'hoge kwaliteit', waarbij foto's worden gecomprimeerd. Dat gebeurt op 1 juni volgend jaar. Alleen gebruikers van Googles Pixel-telefoons kunnen onbeperkt foto's blijven back-uppen met de dienst.

Google telt vanaf die datum geüploade foto's mee voor de limiet van 15GB die geldt voor de gratis dienst, meldt het bedrijf. Foto's die gebruikers voor 1 juni volgend jaar uploaden tellen dus niet mee. Dankzij de compressie kunnen de meeste gebruikers tot drie jaar toe voordat ze de limiet bereiken, meldt de fabrikant.

De stap is een wijziging ten opzichte van hoe het tot nu toe was. Opslag met 'hoge kwaliteit' en compressie was onbeperkt, terwijl gebruikers die beeldmateriaal uploadden op originele kwaliteit een limiet hadden van 15GB. Dat gold niet voor gebruikers van Google Pixel-telefoons, die onbeperkt foto's op originele kwaliteit konden uploaden.

Gebruikers die tegen de limiet aanlopen, kunnen foto's verwijderen om ruimte te maken of de opslag uitbreiden met een Google One-abonnement. Met de stap wil de zoekgigant vermoedelijk de omzet uit Google One-abonnementen aanjagen en voorkomen dat mensen veel mislukte of blurry foto's bewaren. Eerder werd al bekend dat bepaalde functies om foto's te bewerken in de Foto's-app alleen beschikbaar zullen zijn voor betalende gebruikers.