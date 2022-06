OnePlus Nord N10 en N100 krijgen één upgrade en twee jaar updates

De OnePlus Nord N10 5G en N100 krijgen één Android-versie-upgrade en twee jaar beveiligingsupdates. Dat heeft de fabrikant gezegd in een statement. Daarmee is de ondersteuning korter dan andere OnePlus-telefoons.

De telefoons komen uit met Android 10 en krijgen dus het al verschenen Android 11, maar versies daarna komen niet meer uit voor de telefoons, meldt Android Central. Dat ligt volgens OnePlus 'in lijn met de industriestandaard'.

In de prijsklasse van de N100, rond 200 euro, krijgen sommige telefoons twee jaar updates en andere drie jaar. In de prijsklasse van de N10 5G rond 350 euro krijgen veel telefoons drie jaar beveiligingsupdates. Het aantal updates en upgrades per telefoon verschilt sterk.

OnePlus hanteert voor zijn andere telefoons veelal twee of drie upgrades per telefoon en drie jaar lang beveiligingsupdates. Zo verscheen de OnePlus 5 in 2017 met Android 7 en komt nu Android 10 uit voor die telefoon. OnePlus heeft tegenover Tweakers bevestigd dat voor de Nord die deze zomer verscheen ook geldt dat die drie jaar beveiligingsupdates zal krijgen.