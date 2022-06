'TikTok zorgt voor klein deel omzet moederbedrijf'

TikTok zorgt voor een klein deel van de omzet van moederbedrijf ByteDance dit jaar, claimt persbureau Reuters. Het merendeel van de omzet komt uit apps voor de Chinese markt. De cijfers van het bedrijf zijn niet openbaar.

TikToks Chinese evenknie Douyin zorgt voor ongeveer 60 procent van de omzet van ByteDance, claimt Reuters. Nog eens 20 procent komt van de Chineestalige nieuwsaggregator Jinri Toutiao en ongeveer 3 procent komt van Xigua, een platform voor langere video's. Dat laat voor TikTok hoogstens rond 17 procent van de omzet over.

Die omzet zou uitkomen rond 180 miljard yuan, zo claimt het persbureau. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 23 miljard euro. Daarmee zou de omzet uit TikTok maximaal uitkomen op enkele miljarden euro's op jaarbasis. TikTok verdient geld met advertenties, die als video's met bijgevoegde link in de feed van gebruikers verschijnen.

Inmiddels wacht TikTok ook nog steeds op uitsluitsel van de Amerikaanse overheid; de deadline voor een verbod door overheidsorgaan CFIUS verloopt donderdag, maar de regering van de VS heeft al weken niets meer laten horen, meldt ByteDance in een statement aan The Verge. Het is onbekend of het gebrek aan reactie in relatie staat tot de verkiezingen, die vorige week plaatsvonden in de VS.

ByteDance had een deal voorgesteld om een Amerikaanse dochteronderneming te maken met Oracle en Walmart, maar die deal kreeg geen goedkeuring van de Chinese regering. Het is onbekend wat er na donderdag gebeurt, omdat een drietal gebruikers met succes het mogelijke verbod aanvochten bij de rechter.