Ring stuurt klanten nieuwe installatie-instructies wegens brandgevaar - update

Amazon-dochterbedrijf Ring heeft klanten nieuwe installatie-instructies opgestuurd vanwege brandgevaar bij zijn videodeurbel van de tweede generatie. Het bedrijf rapporteert 85 incidenten, waarbij de bel in 23 gevallen in brand ging.

De recall begon dinsdag in de VS, aldus de overheidsorganisatie CSPC. Het bedrijf benadrukt dat er geen probleem is als gebruikers de meegeleverde schroeven gebruiken voor installatie. Het risico ontstaat volgens het bedrijf als gebruikers andere schroeven hebben gebruikt bij het ophangen van de bel, maar Ring legt niet uit hoe dat komt. De videodeurbel hoeft niet terug, maar het Amazon-dochterbedrijf benadrukt dat het een nieuwe handleiding met installatie-instructies heeft opgestuurd.

Het gaat om de videodeurbel van de tweede generatie met typenummer 5UM5E5. De actie geldt in de VS, over Europa is vooralsnog niets bekend. Het gaat in totaal over 350.000 deurbellen.

Update, donderdag: In de kop en de inleiding was onvoldoende duidelijk dat gebruikers de videodeurbel niet hoeven terug te sturen, maar dat Ring alleen een nieuwe versie van de installatie-instructies heeft gestuurd. Het artikel is daarop aangepast.