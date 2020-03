'Amazon maakt Ring 3 Plus-videodeurbel met Foresight-functie'

Amazon werkt volgens online verschenen productpagina's aan een Ring 3 Plus-videodeurbel met de mogelijkheid om vier seconden te zien voordat de software een melding van beweging gaf. Er komt ook een Ring 3 zonder die functie.

De functie met de naam Foresight neemt continu beeld op in zwart-wit met lage resolutie. Dat is om de batterij te sparen, meldt Zatz Not Funny op basis van productpagina's die online zouden hebben gestaan. Die pagina's zijn nu verdwenen.

Beide nieuwe deurbellen krijgen een functie om alleen meldingen te geven als de software beweging dichtbij detecteert, waarbij beweging verder weg wordt genegeerd. Dat moet onnodige meldingen voorkomen. De afstand die in te stellen is, is tussen 1,5 en 4,5 meter. De videodeurbellen hebben iets andere formaten dan de huidige versie, maar het verschil is niet groot. De site gokt dat de prijzen uitkomen op 199 en 229 dollar. Amazon heeft niet op het gerucht gereageerd.