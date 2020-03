Gerucht: Apple Watch kan bloedzuurstof gaan meten

De Apple Watch kan volgens 9to5Mac bloedzuurstof gaan meten. De site heeft code gezien uit iOS 14 die daarop wijst. Het is onbekend of de functie mogelijk zal zijn met de huidige hartslagmeter of dat er hardware voor nodig is die alleen in een nieuwe Watch zit.

Gebruikers krijgen een melding als het bloedzuurstof te laag lijkt, meldt 9to5Mac. Die lijkt op de huidige melding over afwijkende hartslag, claimt de site op basis van de code die het onder ogen heeft gehad. Daaruit blijkt niet of voor de functie nieuwe hardware nodig is. Het zou in theorie mogelijk zijn om bloedzuurstof te meten met de huidige hartslagmeter.

Ook zou Apple werken aan een upgrade voor de implementatie van de beperkte elektrocardiogram die gebruikers kunnen maken met de nieuwste versies van de Watch. Die werkt nu slecht als gebruikers een hartslag tussen 100 en 120 slagen per minuut hebben. Een upgrade van de software en misschien ook de hardware moet dat verbeteren.

De site heeft een uitstekend trackrecord op het gebied van publicatie van onaangekondigde informatie over Apple-software. Apple kondigde nieuwe versies van software in de afgelopen jaren telkens aan op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Die staat op de planning voor juni.