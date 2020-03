Code iOS 14 wijst op nieuwe afstandsbediening Apple TV en AirTag

Code van de aankomende versie 14 van iOS is in handen van 9to5Mac, dat allerlei wijzigingen en toevoegingen op een rijtje heeft gezet. Het os krijgt krijgt meerdere nieuwe functies, maar ook aanwijzingen voor nieuwe hardware zijn aangetroffen.

De site schrijft dat er aanwijzingen naar een iPhone 9, een nieuwe iPad Pro, een nieuwe Apple TV Remote en AirTags in de code zitten. De iPhone 9, vermoedelijk een iPhone 8 met nieuwe componenten zal vingerafdrukscanner Touch ID ondersteunen en krijgt Express-ov om snel in te checken bij openbaar vervoer met het apparaat. Geruchten wijzen al maanden op een release dit voorjaar. Eerder verschenen er al specs en renders van de telefoon.

De nieuwe iPad Pro krijgt volgens iOS 14 een camera met drie lenzen en een time-of-flight-3d-sensor. De lenzen zijn onder andere een ultragroothoek- en een telefotolens. Die tof-sensor maakt toepassingen binnen het domein van augmented reality mogelijk. Over een releasedatum wordt niet gezegd. De meest recente iPad Pro-modellen zijn van eind 2018.

Dat er een nieuwe Apple TV onderweg was, circuleerde al eerder in het geruchtencircuit, maar nu claimt 9to5 Mac ook dat deze een nieuwe afstandsbediening zal krijgen. Meer details hierover zijn op dit moment nog niet bekend. Tot slot zou de code wijzen op de release van AirTags, kleine apparaatjes die gebruikers aan bijvoorbeeld een sleutelbos kunnen hangen, waarna een iPhone 11 die kan lokaliseren via de ultrawideband-chip in de iPhone 11. Nieuw is dat de set-up binnen iOS gedaan kan worden en de apparaatjes een vervangbare accu zullen hebben. Ook zullen ze in augmented reality te volgen zijn en kunnen ze een geluidje maken om ze te helpen vinden.

Aan de softwarezijde heeft 9to5Mac ook een hoop gevonden. De grootste toevoeging aan iOS 14 lijkt een nieuwe list-functie op het homescreen. Daar kunnen gebruikers al hun geïnstalleerde apps zien. Deze kunnen ook gesorteerd en gefilterd worden op frequentie van gebruik en wachtende notificaties. Verder moet Siri in deze nieuwe list view suggesties gaan geven voor te openen apps op basis van bijvoorbeeld de locatie. Het zou de grootste wijziging aan het homescreen van iOS betekenen sinds de release van iPhone OS in 2007; sinds die eerste versie bestaat het homescreen uit een raster van iconen met labels eronder, met onderaan een dock met enkele iconen.

9to5Mac heeft zijn grote verzameling bevindingen uiteengezet in vijf verschillende artikelen, waarvan vier over softwarematige vernieuwingen en een over de hardware. Eerdere bevindingen van 9to5Mac heeft Tweakers ook berichten over geschreven.