Gerucht: volgende iPhone krijgt tof-sensor

In elk geval één variant van de volgende iPhone krijgt een time-of-flight-sensor voor het opslaan van 3d-informatie, zo beweert Fast Company. Eerder bleek al uit iOS 14-code dat zo'n sensor mogelijk ook op de nieuwe iPad Pro zal zitten.

De tof-sensor zit aan de achterkant bij de reguliere camera's, zo beweert een bron tegen Fast Company. Het gebruik van een tof-sensor ligt voor de hand, omdat de code in iOS 14 deze week al liet zien dat de volgende iPad Pro waarschijnlijk ook zo'n sensor krijgt. Apple zet hardware om 3d te kunnen waarnemen nu alleen in op de voorkant van iPhones; een dotprojector is onderdeel van het TrueDepth-camerasysteem voor Face ID en het maken van animoji's.

Het is nog onbekend wat Apple precies wil doen met de tof-sensor. Een aantal duurdere Android-telefoons hebben de sensor ook en gebruiken die onder meer voor verbetering van de optie om de achtergrond van foto's te blurren en voor apps die gebruik maken van augmented reality. Apple gebruikt daar tot nu toe de reguliere camera's voor.

De sensor is volgens Fast Company afkomstig van Lumentum, het bedrijf dat ook hardware levert voor het TrueDepth-camerasysteem aan de voorkant van iPhones. Dat bedrijf gaf, net als Apple, geen commentaar op het verhaal.