Overwatch League schrapt alle evenementen in maart en april

De Overwatch League, de professionele e-sportscompetitie van het spel Overwatch, schrapt alle evenementen voor het restant van maart en april. Dat betekent echter niet dat alle geplande wedstrijden ook worden geschrapt.

Blizzard laat in een verklaring weten dat het heeft besloten alle Overwatch League-evenementen in maart en april te annuleren. Het bedrijf zegt dat het nauw met de e-sportsteams samenwerkt om er zorg voor te dragen dat alle wedstrijden pas gespeeld worden als het veilig en logistiek haalbaar is.

Dat lijkt te suggereren dat ook de wedstrijden worden afgelast, maar de ceo van Activision Blizzard Esports, Pete Vlastelica, maakt op Twitter duidelijk dat de wedstrijden doorgaan; die worden ook gewoon uitgezonden, waarschijnlijk in de vorm van reguliere streams op YouTube, aangezien Activision Blizzard een exclusieve deal heeft met Google voor de e-sportsuitzendingen.

Dit huidige, derde seizoen had het debuut moeten worden van het systeem waarin teams thuis en uit spelen, en dus de wereld moeten overvliegen om de wedstrijden af te handelen in de steden van andere teams. Zo hadden er wedstrijden en evenementen moeten plaatsvinden in bijvoorbeeld Parijs, Londen, Boston, Toronto, San Francisco, Atlanta en Dallas en Washington.

Eerder werden er al wel Overwatch-wedstrijden in China afgelast vanwege de zorgen over het coronavirus. Het ging om wedstrijden in Shanghai, Guangzhou en Hangzhou, die naar Zuid-Korea werden verplaatst en later ook daar geannuleerd werden.

De huidige beslissing van Blizzard komt waarschijnlijk ook voort uit het feit dat sommige overheden al beperkingen hadden opgelegd. Zo was er voor het te houden evenement van Paris Eternal, een van de twee Europese Overwatch League-teams, al een Frans ministerieel verbod van kracht voor ontmoetingen van duizend mensen of meer. Dit evenement stond gepland voor 11 en 12 april en was het eerste evenement in het Westen dat geannuleerd werd.