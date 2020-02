Blizzard gaat afgelaste Overwatch-wedstrijden in Zuid-Korea spelen

Blizzard heeft te kennen gegeven dat de wedstrijden in de Overwatch League die onlangs zijn afgelast in China, alsnog worden gespeeld. Er wordt gekozen voor een studio in Zuid-Korea om de wedstrijden in de League te spelen.

Het nieuwe plan staat op de website van Overwatch, waarbij wordt vermeld dat de wedstrijden die deze en volgende maand in China hadden moeten plaatsvinden, nu in Seoul worden gespeeld. Dat moet medio maart gebeuren, en de wedstrijden in de Overwatch League die ook rond die tijd waren gepland, gaan gewoon door. Precieze speeldata maakt Blizzard later bekend.

Kortgeleden had Blizzard de wedstrijden nog afgelast vanwege het risico op het coronavirus. De wedstrijden hadden namelijk plaats moeten vinden in de Chinese steden Shanghai, Guangzhou en Hangzhou.

Vorig jaar won de Verenigde Staten de Overwatch World Cup, en haalde Nederland de kwartfinale. Tijdens de kwartfinale was Frankrijk met 3-1 te sterk. Dit toernooi werd eveneens georganiseerd door Blizzard en werd gehouden tijdens Blizzcon 2019.