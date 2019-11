Amerika wint Overwatch World Cup en Nederland haalt kwartfinale

Team USA heeft het wereldkampioenschap van Overwatch gewonnen. Het team won met 3-0 van China. In eerdere jaren kwamen de Amerikanen nooit verder dan de kwartfinales. Nederland haalde voor het eerst het grote podium en behaalde uiteindelijk de top zes.

In vorige edities van de Overwatch World Cups werd het Amerikaanse team steeds verslagen in de kwartfinales; twee keer door Zuid-Korea en eenmaal door het e-sportsteam van het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar versloegen de Amerikanen Zuid-Korea echter in de halve finale, waarna het team met 3-0 won van Team China in de grote finale.

Het Amerikaanse team heeft tijdens het kampioenschap één map verloren tegen Zuid-Korea, voor een totale score van achttien gewonnen maps en een enkele verloren ronde gedurende het toernooi. De Overwatch World Cup wordt sinds 2016 jaarlijks gehouden in Anaheim en werd tot deze editie steevast gewonnen door Zuid-Korea.

Nederland haalde in dit kampioenschap voor het eerst nipt de kwartfinales. In 2017 en 2018 werd Nederland uitgeschakeld tijdens de kwalificatierondes, maar dit jaar wist het team het grote podium te bereiken. Daar won het team van Rusland en Canada. Nederland verloor van China en Denemarken, maar stelde wel een plek in de kwartfinales veilig, waar Team Netherlands met 3-1 werd verslagen door Frankrijk. Frankrijk zou uiteindelijk vierde worden in het kampioenschap, terwijl Zuid-Korea dit jaar als derde eindigde.

De Overwatch World Cup werd gehouden tijdens Blizzcon 2019, waar Blizzard onder andere een sequel voor Overwatch aankondigde. Tweakers was ook aanwezig en publiceerde onlangs een reportage van het evenement.