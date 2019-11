Blizzard kondigt World of Warcraft Shadowlands-uitbreiding aan voor 2020

Blizzard heeft een trailer van de volgende World of Warcraft-uitbreiding Shadowlands getoond die zich afspeelt in het gelijknamige continent. De uitbreiding krijgt nieuwe zones, dungeons en raids. Shadowlands komt in 2020 uit.

Uit de trailer blijkt dat de huidige Lich King, Bolvar Fordragon, een grote rol gaat spelen in de nieuwe uitbreiding. Fordragon kreeg deze titel nadat Arthas Menethil werd omgelegd aan het einde van de Wrath of the Lich King-uitbreiding uit 2008. In de trailer wordt getoond hoe Sylvanas Windrunner, de huidige leider van de Horde, de helm van de Lich King verwoest. Daardoor zit Azeroth voor het eerst zonder Lich King. Spelers moeten daarom afreizen naar de Shadowlands.

De uitbreiding brengt een nieuw continent naar de game, en verandert meerdere mechanieken en systemen. Ook zijn er nieuwe facties waar spelers zich bij kunnen voegen. Shadowlands voegt ook meerdere nieuwe zones toe. Die heten Rendereth, Arenweald, Maldraxxus en Bastion. Ook bevat de uitbreiding nieuwe dungeons en raids. In Shadowlands worden daarnaast nieuwe covenants geïntroduceerd, maar het is nog onduidelijk wat dat precies zijn. Mogelijk worden het een soort facties waarbij spelers zich kunnen voegen.

Er werd al langer gehint naar de komst van de Shadowlands in World of Warcraft. Eerder deze week verscheen er een afbeelding van Bolvar Fordragon op het internet. Shadowlands wordt de achtste uitbreiding die de game krijgt, en komt in 2020 uit.