World of Warcraft krijgt vossenmensen en cyborgkabouters als nieuwe rassen

World of Warcraft krijgt vermoedelijk ergens volgend jaar twee nieuwe speelbare rassen. Het gaat om de Vulpera, die het best te omschrijven zijn als vossenmensen, en de Mechagnomes. Laatstgenoemde is een nieuw ras van robotische kabouters.

De komst van de nieuwe rassen is onderdeel van update 8.3 voor World of Warcraft: Battle for Azeroth, waarvan de de releasedatum nog onbekend is. Deze update genaamd Visions of N'zoth komt dinsdag wel alvast beschikbaar op de bètaservers. De Vulpera komen beschikbaar voor de Horde, terwijl de Mechagnomes alleen voor leden van de Alliance te spelen zijn. Beide rassen zaten eerder al in het spel, maar waren toen nog niet speelbaar.

Zowel de Vulpera als de Mechagnomes zijn zogeheten Allied Races, wat betekent dat spelers pas een personage van dit ras kunnen beginnen op het moment dat ze de hoogste positieve reputatie hebben bij de desbetreffende factie. Daarnaast moet waarschijnlijk eerst een speciale queeste worden afgerond. Eerdere uitgebrachte Allied Races zijn bijvoorbeeld de Dark Iron Dwarves, Mag'har Orcs, Zandalari Trolls en Kul Tiran Humans.

In Visions of N'zoth betreden spelers de Eldritch-dimensie om het op te nemen tegen de duistere oude god N'zoth, die tijdens de gebeurtenissen uit update 8.2 bevrijd werd. Een belangrijke feature van 8.3 zijn Assaults in twee gebieden: Uldum en de Vale of Eternal Blossems. De strijdkrachten van N'zoth overspoelen deze gebieden, waarna er tijdelijke queesten en andere beloningen verschijnen.

Daarnaast is er content voor spelers zonder teamgenoten: Horrific Visions, al is dit ook te spelen met een klein groepje vrienden. Hierbij draait het om een potentiële toekomst waarin N'zoth de strijd heeft gewonnen en de steden Stormwind en Ogrimmar heeft veranderd. Om de speler te helpen met overleven in deze visies, is een nieuwe, legendarische cape beschikbaar. Volgens Blizzard geeft deze cape een vorm van verdediging of schild tegen N'zoths aanvallen op de mentale gesteldheid van de personages van de spelers. Door de bescherming van de cape en door deze op te waarderen, kunnen spelers steeds dieper in de visies doordringen om gaandeweg steeds meer te ontdekken over de mysteries rondom N'zoths krachten.

Tot slot komt er volgende week ook een vernieuwe dungeon uit voor World of Warcraft Classic, genaamd Dire Maul. Deze kerker bevindt zich in het Feralas-gebied en is een oude, verwoeste stad van de Night Elves.