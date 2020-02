Blizzard reset World of Warcraft-eindbaas nadat spelers een glitch ontdekten

Het neerhalen van een eindbaas in World of Warcraft kan een hachelijke onderneming zijn, zeker bij een lastige, nieuwe, nog door niemand verslagen baas. De guild Complexity Limit leek goed op weg, maar ze ontdekten een glitch en daarop besloot Blizzard eindbaas N'Zoth te resetten.

De Amerikaanse guild Complexity Limit heeft een videoclip op Twitch gezet waarin is te zien dat N'Zoth tijdens het gevecht verdwijnt. Tijdens de sessie speculeren enkele spelers al dat Blizzard het gevecht heeft gereset, omdat de maker van World of Warcraft het handelen van de guild niet zou goedkeuren.

Complexity Limit heeft al talloze pogingen ondernomen om de kwaadaardige god te verslaan en het gevecht onder de knie te krijgen. Bij een recente poging pakte de groep spelers het wat creatiever aan na het afronden van de geheime, mythische fase van het gevecht. Eenmaal terug aangekomen in de ruimte met N’Zoth besloten ze een portaal te negeren en de eindbaas maximaal onder vuur te nemen. Doordat N'Zoth op dat moment geen bescherming had, wisten de spelers zijn gezondheidspuntenniveau terug te brengen van 70 tot 25 procent.

Een speler van de guild heeft op Twitter namens Complexity Limit excuses aangeboden, omdat Blizzard niet enkel ingreep in de instance van Complexity Limit; de ontwikkelaar liet de eindbaas op dat moment verdwijnen bij alle Noord-Amerikaanse servers, zodat ook andere competitieve guilds met de reset te maken kregen, al was deze van korte duur. Bij nieuwe pogingen bleek dat Blizzard een wijziging had doorgevoerd: de zogeheten Eternal Torment, een tegenstander die onderdeel is van het langdurige gevecht, bleek ineens veel sterker.

Momenteel is de baas nog door geen enkele guild verslagen. De eindbaas is onderdeel van Visions of N'zoth, een update voor World of Warcraft: Battle for Azeroth die twee weken geleden uitkwam. Sindsdien is er zoals wel vaker bij nieuwe pve-raids in World of Warcraft een race gaande om als eerste guild ter wereld alle nieuwe bazen te verslaan.