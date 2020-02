Handkar vol smartphones veroorzaakt nepfiles in Google Maps

Ben je het drukke verkeer in je wijk zat? Met een stapel oude smarpthones is dat wellicht tijdelijk op te lossen. De Duitse kunstenaar Simon Weckert toont dat aan met een handkar volgeladen met smartphones die hij over de straten trekt om nepfiles in Google Maps te voorzaken.

Weckert noemt zijn kunstwerk Google Maps Hack. Door met een karretje volgeladen met smarpthones langzaam over de weg te bewegen, denkt Google dat er een flinke verkeersopstopping is. Daardoor worden de straten rood weergegeven in Maps. Verkeer dat met Googles stratendienst navigeert, of met apps die gebruikmaken van Googles filedata, wordt omgeleid.

Weckert gebruikt 99 tweedehands smartphones. Verdere technische details geeft hij niet. De telefoons moeten in ieder geval aan staan, een verbinding hebben, en Google Maps moet aan staan. Bij gebruik van Maps sturen Android-telefoons gps-data naar Google waardoor de zoekgigant kan berekenen hoe snel auto's rijden. Met de installatie wil Weckert de invloed van virtuele kaartdiensten op de fysieke wereld aantonen.