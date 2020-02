Ontwikkelaars maken tool om 38.000 oude Flash-games te archiveren en te spelen

Vergeet de PlayStation 5 en de nieuwste videokaarten om de nieuwste games te spelen. De leukste spelletjes speelde je vroeger, in Flash. Binnenkort bestaat Flash niet meer, maar BlueMaxima heeft 38.000 games gearchiveerd om ze alsnog te kunnen spelen.

Een groep hackers probeert met een nieuw project de oude Flash-games in leven te houden. Dat project heet Flashpoint, en is bedoeld om oude webgames die in Adobes Flash Player te spelen waren te behouden door ze in een aparte client te kunnen spelen. De makers hebben 38.526 Flash-games geïndexeerd. Die zijn te spelen in een client die BlueMaxima zelf ontworpen heeft. Spelers kunnen de client inclusief alle games downloaden. Die Ultimate-versie is 288GB groot. Ook is er een kleinere client waarbij de games los te downloaden zijn. De client heeft ook ondersteuning voor Linux. De client draait Flash in een afgezonderde container. De games worden volgens de makers niet overgezet naar html5 omdat dat niet automatisch kan.

De tool wordt gemaakt omdat Adobe Flash eind dit jaar definitief stopt. De software, die al jaren last heeft van beveiligingsproblemen, wordt dan niet meer ondersteund door Adobe en de meeste grote softwarefabrikanten. De makers zeggen dat zij het belangrijk vinden dat internetgeschiedenis behouden blijft, en dat de oude Flash-games 'een significant deel van de cultuur is dat gedoemd is naar de obscuriteit te verdwijnen'. De makers gebruiken zoveel mogelijk opensource-software. Alle code is op GitHub gezet zodat anderen erop verder kunnen bouwen. De ontwerpers zeggen in een faq overigens wel dat ze niet zeker weten hoe legaal het is. "Het antwoord is dat niemand het weet en dat het niemand iets zou moeten schelen." De makers zeggen dat gameontwikkelaars die hun games niet in de tool willen hebben contact met hen kunnen opnemen.