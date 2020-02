Ontwikkelaars maken dlc voor 25 jaar oude game Master of Magic

Hoeveel games van 25 jaar oud ken je nog, laat staan dat ze nog in ontwikkeling zijn? De game Master of Magic is niet alleen ouder dan klassiekers als Super Mario 64 en Full Tilt Pinball, maar de game krijgt nu zelfs een nieuwe dlc met nieuwe opties en veel verbeteringen.

Master of Magic is een fantasy-game die in september van 1994 uitkwam. De nieuwe eigenaren van de game hebben er nu een nieuwe dlc voor uitgebracht met nieuwe functies en een flink aantal aanpassingen. De dlc is te koop op GOG en op Steam voor de schappelijke prijs van 2,39 euro. Spelers krijgen daarvoor een betere personagesamensteller, een verbeterd diplomatiek stelsel, en extra spreuken en gebouwen. Ook is de ai in de game verbeterd en zijn er nieuwe moeilijkheidsgraden toegevoegd zodat zelfs spelers met 25 jaar oefenervaring het lastiger krijgen, en hebben spelers meer opties in het zelf bouwen van maps.

De dlc heeft Caster of Magic. Het is gemaakt door de nieuwe eigenaren van de game. Uitgever Slitherine kocht de rechten van de game vorig jaar. De dlc is gebaseerd op een bestaande mod van het spel, die werd gemaakt door een speler genaamd Seravy. Slitherine werkt daarvoor hem samen.