Gerucht: EA werkt aan reboot van Star Wars: Knights of the Old Republic

Electronic Arts werkt wellicht aan een opvolger van de populaire Star Wars-rpg Knights Of The Old Republic. Het is niet duidelijk of het gaat om een opgepoetste versie van het oude spel of om een sequel. Veel details over de mogelijke game zijn ook nog niet bekend.

De geruchten komen van twee bronnen van Cinelinx, dat vorig jaar ook het nieuws had dat Ewan McGregor had getekend voor een Disney+-serie over Obi-Wan Kenobi. Volgens de website wordt bij uitgever EA gewerkt aan een nieuwe Knights of the Old Republic-game. Het is niet duidelijk wat voor game dat precies wordt. Volgens een van de bronnen van Cinelinx gaat om een reboot, maar de ander heeft het over een opvolger van de klassieke rpg. De game zou 'een project worden dat elementen van de eerste twee games integreert'. Op die manier zouden 'bepaalde zaken in de huidige Star Wars-canon passen'.

Het is niet duidelijk of de game wordt ontwikkeld door studio BioWare, dat de eerste game ook maakte. Er is verder ook weinig bekend over de game, zoals wanneer die uitkomt of wanneer er meer informatie over beschikbaar komt. Er gaan al jaren geruchten over een opvolger van de populaire game, die door veel fans als de beste Star Wars-game wordt gezien. Eerder al moest Poem Studios stoppen met de ontwikkeling van een remake, omdat Lucasfilm daar geen licentie voor had gegeven.