Star Wars: Knights of the Old Republic 2 komt 18 december naar iOS en Android

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords is vanaf 18 december beschikbaar voor iPhones, iPads en Android-toestellen. Het is een vernieuwde versie van de gelijknamige game uit december 2004, die destijds eerst voor de Xbox en later voor Windows, macOS en Linux uitkwam.

Aspyr Media heeft deze nieuwe versie voor iOS en Android ontwikkeld. Volgens het bedrijf is de game geoptimaliseerd om te spelen op mobiele apparaten, door de toevoeging van besturingselementen voor touchscreens. Het is niet duidelijk of er nog meer zaken zijn verbeterd of vernieuwd. Ook is onbekend of de inspanningen van modmakers, die in 2012 niet uitgebrachte onderdelen van de game alsnog toevoegden, aanwezig zijn in de nieuwe mobiele release. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk.

Aan de verhaallijn is verder niets veranderd. Net als in de game uit 2004, wat de opvolger is van het originele Star Wars: Knights of the Old Republic uit 2003, draait het om de periode vijf jaar na gebeurtenissen van de eerste game. Spelers nemen de rol aan van een verbannen Jedi-ridder en moeten samenwerken met anderen om de Sith te stoppen, die proberen om de Jedi geheel te vernietigen. Hierbij is het aan de speler of dit wordt bereikt via de lichte of donkere kant van de Force.

Het originele Star Wars: Knights of the Old Republic is ontwikkeld door BioWare en wordt gezien als een klassieker en een van de beste Star Wars-games ooit. Ook de opvolger uit december 2004, die gemaakt is door Obsidian Entertainment, werd goed ontvangen, waarbij onder meer het verhaal werd geprezen. Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords voor Android en iOS komt op 18 december uit en gaat 15 dollar kosten.