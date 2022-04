Google opent ontwikkeling Fuchsia en wil volledig OS van de software maken

Google heeft de ontwikkeling van Fuchsia openbaar gemaakt en laat meer mensen meewerken aan de software. Anders dan Google eerst meldde, gaat het niet meer om een proeftuin voor OS-technieken, maar moet Fuchsia een volledig OS worden.

Google neemt diverse stappen om meer mensen te betrekken bij de ontwikkeling van Fuchsia. Het bedrijf start een mailinglijst voor mededelingen en discussies over het project, er is een overzicht met verduidelijking over het organisatorisch beheer, een tracker is openbaar gemaakt zodat deelnemers kunnen zien waar aan gewerkt wordt en ontwikkelaars kunnen zich aanmelden om bij te dragen aan Fuchsia.

Bovendien is er een technische roadmap die inzicht geeft in de Fuchsia-projecten waar Google aan werkt, zoals die voor het verbeteren van het bestandssysteem. Google benadrukt dat Fuchsia een langetermijnproject is en dat het doel is om een general-purpose opensource-OS te ontwikkelen dat gericht is op beveiliging, updaten en prestaties. Ook wijst het bedrijf er op dat de software nog niet gereed is voor productieomgevingen.

Het doel is om te komen tot een besturingssysteem dat voor verschillende soorten producten en voor lange termijn gebruikt kan worden, aldus het bedrijf. Google heeft Fuchsia al vier jaar in ontwikkeling zonder veel over het project te communiceren. Voorheen meldde het bedrijf dat het om een project ging om nieuwe ideeën en technieken voor een besturingssysteem uit te proberen. Fuchsia is niet ontwikkeld rond de Linux-kernel, maar op basis van Googles eigen Zircon-kernel.