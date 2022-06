Google brengt Fuchsia OS uit voor Nest Hub

Google heeft Fuchsia OS uitgebracht voor de Nest Hub uit 2018. In de komende maanden zet de fabrikant apparaten over van het huidige Cast OS naar Fuchsia. Het is het eerste apparaat dat het besturingssysteem krijgt. Aan de interface en functies verandert niets.

Gebruikers in het Preview Program krijgen de update als eerste, zegt Google tegen 9to5Google. Daarna volgt een release onder andere gebruikers. De bedoeling is dat er niets verandert voor gebruikers, met dezelfde interface en dezelfde functies als onder Cast OS mogelijk is. Het is onbekend of de software sneller of juist minder snel werkt na de update.

De release is geen verrassing. Google liet enkele weken geleden een variant van de Nest Hub met Fuchsia keuren bij de Bluetooth SIG. Google heeft Fuchsia vijf jaar in ontwikkeling. Voorheen meldde het bedrijf dat het om een project ging om nieuwe ideeën en technieken voor een besturingssysteem uit te proberen. Het doel is nu om een general-purpose opensource-OS te ontwikkelen dat gericht is op beveiliging, updaten en prestaties. Fuchsia is niet ontwikkeld rond de Linux-kernel, maar op basis van Googles eigen Zircon-kernel.