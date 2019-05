Google: Fuchsia is OS voor uitproberen nieuwe dingen

Google heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O voor het eerst gesproken over zijn aankomende besturingssysteem Fuchsia. Het zou vooral gaan om het uitproberen van nieuwe ideeën en technieken voor een OS, aldus een topman.

Volgens Googles hoofd van diverse besturingssystemen Hiroshi Lockheimer is Fuchsia een investering in 'een soort van moderniseren en het uitproberen van nieuwe concepten rond besturingssystemen'. Dat zei hij volgens 9to5Mac tijdens een sessie op Google I/O. "Naruurlijk nemen mensen aan 'het is een nieuw OS van Google, dus het moet de toekomst zijn, weet je. Dat is niet hoe wij ernaar kijken."

Het is in elk geval niet primair bedoeld voor smartphones of computers, benadrukte Lockheimer. Voor die apparaten heeft Google al Android en Chrome OS. "In de wereld van het internet-of-things is er een groeiend aantal apparaten dat besturingssystemen en runtimes nodig heeft. Ik denk dat er ruimte is voor meerdere besturingssystemen met verschillende sterke punten en specialisaties. Fuchsia is daar één van."

In 2016 bleek dat Google werkt aan Fuchsia. Concrete plannen over Fuchsia heeft het bedrijf zelf nooit bekendgemaakt. Wel verschenen er al diverse zaken over Fuchsia in het openbaar, zoals een interface die werkte op Android en op de Pixelbook.