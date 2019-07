Nieuwe FCC-certificering duidt wellicht nieuwe Pixelbook aan

Google heeft een nieuw apparaat laten certificeren door de FCC, de Amerikaanse telecomwaakhond. Het gaat waarschijnlijk om een nieuwe Pixelbook, de naam voor de Chromebooks die Google zelf maakt.

In de certificatieaanvraag wordt het identificatienummer HFSG021A gebruikt. Google gebuikt die G-nummering ook voor veel van zijn andere eigen apparaten, zoals de Pixel-telefoons. De HFS-aanduiding is eerder gebruikt bij de eerste Pixelbook en de Pixel Slate. Bovendien is de certificering ingediend door Quanta Computer Inc, dat eerder producten voor Google heeft gemaakt onder het Made By Google-label. Dat lijkt erop te duiden dat het om een nieuwe Pixelbook gaat. Google stopte eerder met de productie van eigen tablets, maar zei wel aan Pixelbooks te blijven werken.

Er gaan al langer geruchten dat er een opvolger van de originele Pixelbook aankomt. Veel is daar overigens nog niet over bekend; in de certificering staan weinig details over het apparaat. Het gaat om een certificering voor verschillende draadloze verbindingen. Wel blijkt uit de aanvraag dat een lte-verbinding ontbreekt. Volgens de aanvraag zou het apparaat een Intel Wireless-AC 9260-chip krijgen, die WiFi 802.11ac en bluetooth 5 ondersteunt.