Google stopt met ontwikkeling tablets

Googles hardwareteam is gestopt met de ontwikkeling van eigen tablets. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. In plaats daarvan richt de softwaregigant zich op onder meer smartphones met Android en laptops met Chrome OS.

Googles topman voor hardware Rick Osterloh bevestigde het stoppen met tablets, maar benadrukte tegelijkertijd dat de zoekgigant de Pixel Slate uit 2018 zou blijven ondersteunen met updates. Ook blijft Google andere bedrijven ondersteunen die tablets willen maken met Android of Chrome OS, aldus Osterloh.

Computerworld claimt dat het Amerikaanse bedrijf werkte aan twee kleinere tablets, maar dat het is gestopt met de ontwikkeling daarvan. Die kleinere tablets zouden standalone-tablets zijn en geen producten zoals de Pixel Slate met aanklikbaar toetsenbord.

Google blijft wel werken aan laptops zoals de Pixelbook. Ook zal de hardwaremaker producten blijven uitbrengen in zijn Pixel-serie van telefoons en Nest-lijn van smarthomeproducten. Voor de Pixel Slate met Chrome OS in 2018 bracht de zoekigigant enkele Android-tablets uit. Dat waren de Pixel C-tablet in 2015, terwijl in een ver verleden het bedrijf de Nexus 7-tablets maakte en een 10"-variant had in de vorm van de Nexus 10.