Gerucht: Google verkleint hardwareteams voor laptops en tablets

Google heeft naar verluidt tientallen leden van zijn Create-divisie gevraagd te zoeken naar andere functies binnen Alphabet, het moederbedrijf van Google. De Create-divisie is verantwoordelijk voor onder andere de Pixelbook-laptops en de Pixel Slate.

Het krimpen van de divisie heeft gevolgen voor de roadmap van de Create-divisie en te verwachten is dat er aan minder producten zal worden gewerkt. Dat meldt een bron die bekend is met de interne gang van zaken bij Google, aan Business Insider. Het gaat om 'verscheidene dozijnen' technici en projectmanagers aan wie gevraagd zou zijn om elders binnen Alphabet hun heil te zoeken.

De Create-divisie zou werken aan diverse projecten en het is niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn voor projecten en eventuele productlijnen. De Create-divisie heeft de Pixelbook-laptop uit 2017 en Pixel Slate-tablet van vorig jaar gemaakt. Binnen Google zijn andere hardwareteams verantwoordelijk voor de Pixel-smartphones, Home-apparaten en wearables. Google zou de hardwaredivisies intern onder de noemer HWPA scharen. De bronnen van Business Insider noemen geen ingrepen bij andere divisies dan het Create-bedrijfsonderdeel en evenmin zou de stap gevolgen hebben voor de productie van de huidige Pixelbook en Pixel Slate.

De eerste Pixel-laptop was een luxe maar dure Chromebook die in 2013 verscheen, en de eerste tablet, de Pixel C, volgde in 2015. Google heeft wat marktaandeel betreft weinig succes behaald met de producten en intern zou er steeds meer druk zijn om van hardware een succesvol bedrijfsonderdeel te maken.