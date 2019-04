Gratis versie YouTube Music met advertenties werkt nu op Google Home-speakers

De gratis versie van YouTube Music werkt vanaf nu op Google Home-speakers. Datzelfde geldt voor andere speakers met Google Assistent-integratie. Tot nu toe werkte alleen de betaalde variant van YouTube Music op dergelijke speakers.

Google heeft de gratis versie van YouTube Music toegankelijk gemaakt op Home-speakers in zestien landen, waaronder Nederland. België is daar niet bij. Google zegt dat meer landen binnenkort volgen. Gebruikers kunnen YouTube Music instellen als standaarddienst voor het afspelen van muziek in de accountinstellingen van de Google Home-app. Bij de installatie van nieuwe Google Home-apparaten zal YouTube Music aangegeven worden als keuze voor standaardmuziekprogramma.

Het is ook mogelijk om muziek via de gratis versie van YouTube Music te luisteren als een ander standaardprogramma voor muziek is ingesteld. Gebruikers moeten dan de opdracht geven om bepaalde muziek op YouTube Music af te spelen. Eind augustus vorig jaar bracht Google YouTube Music uit in de Benelux. De betaalde variant zonder advertenties kost tien euro per maand.