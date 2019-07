YouTube Music-app verbetert functie om te wisselen tussen audio en videoclip

Betalende gebruikers van YouTube Premium en YouTube Premium Music krijgen de mogelijkheid om in de YouTube Music-app op ieder moment te wisselen tussen audio en een videoclip met geluid. De functie werkt vooralsnog bij vijf miljoen nummers.

Bij het afspelen van muziek waarbij wisselen naadloos mogelijk is verschijnt bovenaan in beeld een knop om de videoclip te tonen. YouTube zegt van vijf miljoen nummers de audioclip en de officiële videoclip exact op elkaar afgestemd te hebben, zodat het mogelijk is om heen en weer te wisselen zonder merkbare overgang.

Als gebruikers wisselen van een video naar een audionummer, verdwijnen extra geluiden die in de muziekvideo zijn verwerkt. Als voorbeeld noemt YouTube lange introducties. De audioversie is enkel het nummer 'zoals dat is bedoeld'.

Gebruikers die geen interesse hebben in muziekvideo's kunnen via het instellingenmenu de optie om videoclips te tonen uitzetten. Het wisselen tussen audio en video werkt niet bij de gratis versie van YouTube Music.