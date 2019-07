Google komt met Chrome-update die detecteren van incognitomodus lastiger maakt

Google komt met een update waarmee het naar eigen zeggen een 'onbedoelde achterdeur' dicht waarmee websites tot nu toe konden detecteren welke Chrome-gebruikers aan het browsen zijn met de incognitomodus. Het gaat om Chrome 76; deze versie staat gepland voor 30 juli.

Google maakt het lastiger voor websites om de incognitomodus te detecteren door aanpassingen door te voeren bij de zogeheten FileSystem-api. Het bedrijf maakt in een blogbericht niet geheel duidelijk hoe het deze detectiecapaciteit van websites tegengaat, maar vermoedelijk gaat Google websites het idee geven dat de FileSystem-api nog gewoon actief is, ook al wordt de incognitomodus gebruikt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat Chrome een tijdelijk virtueel bestandssysteem maakt in het ram van de gebruikte computer; zodoende blijven er geen permanente bestanden achter zodra Chrome wordt gesloten.

Momenteel is de situatie dat de api tijdens de incognitomodus wordt uitgeschakeld, om te voorkomen dat er permanente bestanden over de activiteit van de gebruiker op zijn apparaat worden opgeslagen. Voor websites is dat een belangrijk signaal. Volgens Google krijgen ze dan een foutmelding, waardoor websites kunnen vaststellen dat er een privésessie aan de gang is, waarna alsnog de inhoud van een website voor de bezoeker kan worden aangepast.

Google erkent dat dit gevolgen kan hebben voor onder meer nieuwsuitgevers, die nu bijvoorbeeld in bepaalde gevallen gebruikmaken van deze achterdeur om websitezoekers een beperkt aantal gratis te bekijken artikelen voor te schotelen. Als dat aantal is bereikt, volgt er vaak de oproep om te registeren, in te loggen of te betalen, en kan het nieuwsartikel niet meer worden gelezen. Google omschrijft dit model als 'inherent poreus', omdat het uitgaat van de capaciteit van websites om doorgaans door middel van cookies te tracken hoeveel gratis artikelen een gebruiker al heeft gelezen. De wijziging is volgens Google dan ook bedoeld om de privacy van internetgebruikers te waarborgen.