'Nederlanders kochten afgelopen jaar 369.000 refurbished iPhones'

De Nederlandse leveranciers van refurbished producten Forza Refurbished, leapp en Renewd hebben in de afgelopen twaalf maanden 369.000 refurbished iPhones verkocht. De Nederlandse markt voor refurbished smartphones bestaat voor 95 procent uit iPhones.

De verkoop van de 369.000 refurbished iPhones bezorgde de winkels een omzet van 103 miljoen euro waaruit af te leiden is dat de gemiddelde verkoopprijs van een gereviseerd iPhone 279 euro bedroeg. De winkels verkochten daarnaast 64.000 refurbished laptops en 62.000 gereviseerde tablets. Forza Refurbished, leapp en Renewd verwachten dit jaar een gezamenlijke omzet van 159 miljoen euro met de verkoop van refurbished producten binnen te halen.

De winkels maakten de cijfers vrijdag bekend, schrijft Techniek Nederland. Die organisatie introduceerde in maart van dit jaar het Keurmerk Refurbished en de genoemde leveranciers dragen dat keurmerk. Winkels die in aanmerking willen komen voor het keurmerk moeten aan bepaalde eisen wat betreft testen en garantie voldoen. Sinds een maand dragen ook de leveranciers IUSED en Swoop het keurmerk, waarmee het aantal winkels met het Keurmerk Refurbished op vijf is gekomen.