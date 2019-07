Tesla opent V3-laadlocatie in Las Vegas die gedeeltelijk op zonne-energie werkt

Tesla heeft in de Amerikaanse stad Las Vegas zijn eerste volledige V3 Supercharging-laadstation geopend. Het maakt niet alleen gebruik van het V3-laadplatform, maar tevens van zonne-energie en batterijen, waardoor de laadlocatie minder afhankelijk is van het elektriciteitsnetwerk.

Het nieuwe V3 Supercharging-station ligt aan de Las Vegas Strip, het kloppende hart van de gokstad, tussen het High Roller-reuzenrad en het Linq hotel. Het is intussen het derde V3 Supercharging-station dat Tesla in gebruik neemt, maar deze locatie in Las Vegas is de eerste met een installatie die uitgerust is met zonnepanelen die overdag energie verzamelen, waarna Powerpack-accu's Tesla-auto's tijdens de nacht van stroom voorzien.

De locatie is uitgerust met 24 V3-laadpunten. Met maximaal 250kW hebben Model 3-auto's na een kwartier laden weer een bereik van zo’n 290km. Daarnaast zijn er nog eens vijftien level-two Tesla Wall Connectors voor automobilisten die hun voertuig voor langere tijd parkeren. In totaal zou dit voldoende capaciteit moeten leveren om dagelijks ongeveer 1500 auto’s te laden. V3-laadstations hebben de eigenschap dat gebruikers geen stroom hoeven te delen met andere aangekoppelde voertuigen, waardoor elke elektrische wagen op een consistente manier wordt opgeladen.

Op dit moment kan alleen de Tesla Model 3 met 250kW worden opgeladen via een V3 Supercharging-laadpunt. De website Teslarati merkte in de onderstaande video echter op dat het station tevens gedemonstreerd wordt aan de hand van een Model X, wat er op kan wijzen dat ook dit voertuig eerdaags V3-compatibiliteit krijgt.