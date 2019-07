Google Stadia Pro-leden krijgen 'ongeveer één' gratis game per maand

Google Stadia Pro-abonnees krijgen iedere maand ongeveer één gratis game. De games blijven beschikbaar zolang het Stadia-abonnement actief is. Het Pro-abonnement streamt games in 4k-resolutie en kost 10 euro per maand.

Dat Stadia Pro-leden er maandelijks ongeveer één game bij krijgen, zegt Andrey Doronichev in een Ask Me Anything-sessie op Reddit. Hij is de Director of Product van Stadia. Google maakte eerder al bekend dat Stadia Pro-abonnees toegang krijgen tot gratis games, maar hoeveel dat er zijn was eerder onduidelijk. Google zei alleen dat de eerste game die gratis beschikbaar zal zijn Destiny 2 is.

Andere games moeten los aangeschaft worden. Het gaat dan om games die geschikt zijn gemaakt voor Google Stadia en de games die gebruikers kopen zijn alleen op de streamingdienst van Google te spelen. Het is niet mogelijk om games die spelers al in bezit hebben over te zetten naar Stadia.

Doronichev benadrukt in de AMA dat Stadia geen 'Netflix voor games' is, maar meer is te vergelijken met abonnementen als PlayStation Plus en Xbox Live Gold. Leden betalen voor onlinefunctionaliteit en krijgen maandelijks een aantal gratis games. Bij de PlayStation- en Xbox-abonnementen, die goedkoper zijn dan Stadia Pro, krijgen leden iedere maand minimaal twee games.

Verder zegt Doronichev dat Stadia een equivalent krijgt voor de Achievements en Trophies van Xbox- en PlayStation-games. Dat zal echter niet beschikbaar zijn in november als Stadia uitkomt, maar 'iets later' toegevoegd worden. Uit de AMA blijkt ook dat de Stadia-controller geen ondersteuning heeft voor bluetoothheadsets. Spelers kunnen wel een koptelefoon aansluiten op de 3,5mm-uitgang. Bij het spelen op een Pixel-smartphone of in de Chrome-browser op een computer kan wel een bluetoothkoptelefoon gebruikt worden, door die te koppelen met het apparaat zelf.

Google Stadia is vanaf november beschikbaar. De Pro-versie die tien euro per maand kost streamt games in 4k-resolutie met maximaal 60fps en biedt 5.1-audio. De dienst is ook gratis te gebruiken, maar bij die variant krijgen deelnemers geen gratis games en is de maximale resolutie 1080p en het geluid in stereo. Om te gamen op de gratis versie van Stadia moeten spelers betalen voor games.