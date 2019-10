Stadia-bestellers kunnen wellicht niet meteen spelen bij release van 19 november

Spelers die de Founder's Edition of de later toegevoegde Premiere Edition hebben gekocht zijn er niet van verzekerd dat ze direct op 19 november kunnen spelen. De levering van de kits geschiedt volgens Google op volgorde van bestellen en dat kan twee weken in beslag nemen.

Google heeft voor de uitverkochte de Founder's Edition eerder een nieuwe Premiere Edition geïntroduceerd, wat The Verge ertoe bracht om de vraag te stellen of bestellers van deze versie ook meteen op de releasedatum van 19 november kunnen gaan spelen. Dat blijkt niet per se het geval. De website ging ervan uit dat bestellers van de Founder's Edition per definitie vanaf deze releasedatum toegang zouden hebben tot de nieuwe gamestreamingdienst van Google, maar ook dat is niet automatisch een feit.

Google wijst in een reactie op een eerder blogbericht van vorige week, waarin het bedrijf aangeeft dat de Founder's Editions 'beginnen te arriveren' op 19 november. Daar staat ook dat als je een van de eerste gamers bent die een bestelling heeft geplaatst en de Founder's Edition al hebt ontvangen, dat je dan alvast op 19 november kan beginnen met spelen. Google liet ook weten dat beide versies worden geleverd aan de hand van de besteldatum. Mensen die pas vrij recent de Premiere Edition aangeschaft hebben, moeten waarschijnlijk op 19 november nog even geduld hebben. Google meldt dat beide edities naar verwachting in de eerste twee weken na de release worden geleverd. Dat kan betekenen dat late bestellers wellicht nog tot begin december moeten wachten.

Bij de release van Stadia kunnen gebruikers onder meer Red Dead Redemption 2, Destiny 2 en Mortal Kombat 11 spelen. Games als Doom, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3 en Metro Exodus zullen op Stadia uitkomen, maar het is onduidelijk of deze games direct bij de release speelbaar zullen zijn. Vanaf volgend jaar komen er allerlei andere grote titels naar het platform, waaronder Doom Eternal, Watch Dogs Legion en Cyberpunk 2077. De release op 19 november betreft overigens de Stadia Pro-versie; deze maakt spelen op 4k en 60fps mogelijk, ondersteunt 5.1-geluid en kost 10 euro per maand. Volgend jaar komt ook een gratis versie uit, waarbij de resolutie beperkt is tot 1080p en alleen stereogeluid wordt ondersteund. Stadia Pro-abonnees krijgen 'ongeveer één gratis game per maand', zo liet Google eerder weten.