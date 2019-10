Mazda onthult eerste volledig elektrisch aangedreven auto - update

Mazda heeft op de Tokyo Motor Show de MX-30 onthuld. Dit is de eerste volledig elektrisch aangedreven productieauto van het Japanse merk. Deze crossover beschikt over een 35,5kWh-accu en moet volgend jaar in Europa uitkomen.

Op een speciale MX-30-website staat dat de auto een 35,5kWh-accu heeft. Mazda vermeldt dat de auto een bereik van 200km heeft. Het bedrijf zegt dat uit onderzoek blijkt dat een bereik van 200km voor 95 procent van de ritten voldoende is en dat er daarom is gekozen voor een compacte accu, wat tot een 'dynamisch en licht rijgedrag' zou leiden.

De nieuwe auto heeft een motorvermogen van 142pk en een koppel van 264Nm. Gebruikers kunnen laden met 6,6kW via wisselstroom, waarbij via snelladers een laadvermogen van maximaal 50kW beschikbaar is. Met een 50kW-snellader is de accu in 30 tot 40 minuten tot 80 procent opgeladen en bij een 22kW-laadpaal is de accu in 4,5 uur volledig opgeladen.

Mazda's MX-30 valt verder op door zijn dubbele naar buiten klappende deuren, waarmee de auto iets wegheeft van de al wat oudere Mazda RX-8, een met een wankelmotor uitgeruste sportauto. Volgens de fabrikant verhoogt dit het ruimtelijke gevoel en maakt het instappen eenvoudiger. Er zijn plaatsen achterin, maar die lijken niet erg ruim. De auto meet overigens 4,4m×1,8m×1,57m en heeft een wielbasis van 2,66m.

Rijden met één pedaal lijkt niet aan de orde bij de MX-30. Hierbij wordt het gaspedaal gebruikt voor accelereren maar ook voor de meeste remacties, waarbij op de elektomotor wordt afgeremd door simpelweg het gaspedaal los te laten. In principe zal in de MX-30 het loslaten van het gaspedaal onvoldoende zijn voor de meeste remacties en zal het reguliere rempedaal daarvoor moeten worden gebruikt. Er wordt wel energie teruggewonnen, maar dat gaat niet zoals bij veel andere elektrische auto's door middel van het gaspedaal los te laten, maar door op de rem te trappen.

De MX-30 komt in ieder geval in Europa op de markt. Leveringen beginnen ergens volgend jaar, al heeft Mazda nog geen prijzen voor de crossover bekendgemaakt.

Update, 09:55 uur: Mazda heeft al Nederlandse prijzen bekendgemaakt. De auto is al te bestellen en de extra luxe First Edition-versie kost 33.990 euro. Verder is nadere informatie over de accukeuze en laden toegevoegd.