Skoda Citigo-e iV met 36,8kWh-accu kost in Nederland 23.290 euro

Skoda heeft de prijs van zijn elektrisch aangedreven Citigo-e iV bekendgemaakt. De compacte vijfdeurs stadsauto is er vanaf 23.290 euro. Er zit een 36,8kWh-accu in die goed is voor een actieradius van 260km volgens de wltp-norm.

Vanaf begin volgend jaar komt de Citigo-e iV naar Nederland, meldt Skoda. De elektrische auto is vanaf nu te bestellen en het basismodel kost 23.290 euro. Er is ook een duurdere Style-uitvoering voor 24.540 euro. Skoda gaat de Citigo-e iV ook via een private lease-regeling aanbieden vanaf 199 euro per maand. Dat bedrag geldt voor een periode van 60 maanden, 10.000km per jaar en 500 euro eigen risico.

Wat specificaties betreft zijn de twee gelijk; beide uitvoeringen hebben een 36,8kWh-accu en voorwielaandrijving met een elektromotor die 83pk levert. De sprint naar 100km/u duurt 12,5 seconden en de topsnelheid is 130km/u. Opladen kan met maximaal 40kW en volgens Skoda is de accu in een uur dan tot 80 procent geladen. Met een 7,2kW-lader duurt dat ruim vier uur.

De Skoda Citigo-e iV is iets goedkoper dan de nieuwe Volkswagen e-up!, die op hetzelfde platform is gebouwd en over vergelijkbare specificaties beschikt. De goedkoopste elektrische Volkswagen kost 23.476 euro.