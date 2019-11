Eizo brengt 21,6"-oledmonitor in januari uit voor 4961 euro

Eizo brengt zijn Foris Nova-monitor met 21,6"-oledpaneel halverwege januari uit in Europa. Vorige maand kondigde de fabrikant het scherm al aan en in Japan is de monitor al te koop. Eerder bracht Asus al een monitor uit met hetzelfde paneel.

In een persbericht meldt Eizo dat er maar vijfhonderd exemplaren van de monitor op de markt komen 'voor de marktintroductie'. Daarmee lijkt de fabrikant aan te geven dat er later meer exemplaren uitkomen. Het is niet duidelijk wanneer dat is.

Eizo kondigde de Foris Nova-oledmonitor begin oktober aan en begon in november met de verkoop in Japan. Het scherm gebruikt hetzelfde 21,6"-oledpaneel van Joled, dat ook in de Asus ProArt PQ22UC zit. Die oledmonitor is al een tijdje te koop en kost ook ongeveer vijfduizend euro.

De monitor heeft een resolutie van 3840x2160 pixels, een verversingssnelheid van 60Hz en 10bit-kleurweergave. Het scherm kan 80 procent van de rec2020-kleurruimte weergeven en er is hdr10- en hlg-ondersteuning.

Joled, een samenwerkingsverband dat bestaat uit onder meer de voormalige oleddivisies van Sony en Panasonic, werkt al een aantal jaren aan oledpanelen op basis van een rgb-printtechniek die de productie goedkoper zou moeten maken. Tot nu toe is de prijs van monitoren met Joled-panelen echter erg hoog. Mogelijk dalen de prijzen volgend jaar, Joled begint dan met de massaproductie van oledpanelen van 10" tot 32".

​