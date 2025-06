Eizo brengt FlexScan FLT-monitor uit met verbruik van 6W bij 'normaal gebruik'

Eizo heeft een monitor uitgebracht die een verbruik van slechts 6W heeft. Dat is bij 'typisch gebruik', al specificeert de fabrikant niet wat dat is. Het scherm van de Eizo FlexScan FLT heeft een maximale helderheid van 250cd/m2 en drie USB-C-poorten waarmee het stroom kan krijgen.

Eizo zegt in een persbericht dat de FlexScan FLT een 'gemiddeld verbruik' van 6W heeft, naast een maximaal verbruik van 94W. Het is niet duidelijk met welke instellingen Eizo die 6W meet. Het bedrijf zegt alleen dat het bij normaal gebruik een dermate laag energiegebruik meet. De monitor heeft een helderheid van 250cd/m2, maar Eizo specificeert niet of dat de helderheid is waarop de 6W wordt gehaald.

De FlexScan FLT is een monitor met een ips-paneel met een schermdiagonaal van 23,8". Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 met een pixeldichtheid van 92ppi. Verder heeft het model een horizontale en verticale kijkhoek van 178 graden, een contrastverhouding van 1000:1 en een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms.

De monitor heeft alleen USB-C-aansluitingen. Er zitten drie poorten op het model die DisplayPort Alt Mode en powerdelivery ondersteunen en daarnaast als aansluitpoorten werken. Daarmee is het mogelijk aangesloten apparaten met maximaal 60W te laden. Andersom is het ook mogelijk de monitor met een USB-C-kabel van stroom te voorzien, zodat gebruikers geen losse voedingsadapter hoeven mee te nemen.

Eizo zegt niet wat de monitor kost. Het scherm is 'vanaf december' te koop, al noemt het bedrijf geen concrete verkoopdatum.