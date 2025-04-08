Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 06:00 48

Superzuinig en ergonomisch

Eizo FlexScan FLT Review

08-04-2025 • 06:00

48

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Eizo FlexScan FLT

In het kort

Eizo heeft met de FlexScan FLT de zuinigste monitor die we getest hebben en daarnaast is het scherm ook nog eens uitstekend afgesteld. De kleurreproductie heeft vrijwel geen afwijking en de sRGB-kleurruimte wordt vrijwel volledig gedekt. De FLT staat of hangt aan een luxe zwenkarm, die je makkelijk aan het bureau bevestigt en die veel vrijheidsgraden heeft. Alleen in portretstand roteren is niet mogelijk. Je sluit het scherm primair op je laptop aan, waarbij de laptop slechts 6W hoeft te leveren om het scherm van prik te voorzien. Als je de voedingsadapter voor het scherm gebruikt, kun je de laptop met 60W opladen. De relatief lage maximale helderheid kan een minpuntje zijn in felverlichte omgevingen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Eizo FlexScan FLT Zwart

Prijs bij publicatie: € 500,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 499,52

'Een supermoderne én superzuinige monitor': zo wordt de FlexScan FLT door Eizo aangeprezen. Op de productpagina prijkt de monitor op bureaus die zo in een scène van Star Trek zouden passen: moderne, strakke bureaus met uitzicht op een bijna utopische cityscape vol groen. Nog meer dan op die futuristische presentatie legt Eizo de nadruk op het milieu. De FLT is niet alleen superzuinig maar ook supergroen volgens de cijfers van Eizo. De meest in het oog springende 'claim to fame' is het opgenomen vermogen van slechts 6 watt. Fun fact: daarmee zou het pakweg vier uur duren om een kopje theewater te koken of dik vijftien uur voor een hele liter water. Het zou dan ook de eerste monitor met energieklasse A zijn volgens de huidige energielabels.

Buiten dat lage energiegebruik is de FLT ook op andere manieren groen, zegt Eizo. Zo is de behuizing gemaakt van 95 procent gerecycled plastic, hoewel dat uiteraard niet te controleren is. De verpakking is kleiner en efficiënter, waardoor er minder uitstoot per monitor nodig is bij transport, en de FLT heeft als eerste een TCO Certified 10- én een Epeat Gold-label. De FLT-monitor krijgt dat allemaal voor elkaar omdat hij bijna classificeerbaar is als een draagbaar scherm, zo'n 'tablet voor bij je laptop' met enkel een USB-aansluiting. Het formaat is echter flink groter dan bij zo'n portable: de FLT heeft een diagonaal van 24 inch en toont 1920 bij 1080 pixels.

Om zich te onderscheiden van dat soort draagbare schermen is de FLT voorzien van een luxe voet annex arm, waarmee het scherm in allerlei standen gepositioneerd kan worden. Het is niet goedkoop om in een groene toekomst te leven en Eizo staat ook niet bepaald bekend als een budgetmerk. De FLT kostte bij introductie eind februari een indrukwekkende 700 euro. Andere 24"-ips-schermen met USB-C-aansluiting kosten meer richting de 150 tot 200 euro. Voor een full-hd-ips-scherm van 24 inch is de FLT daarom nogal aan de prijs, ook als het scherm enorm ecovriendelijk is en een heel luxe arm heeft. Inmiddels is de prijs gedaald naar een nog altijd niet misselijke 500 euro. Is in een groene toekomst leven dat waard?

Eizo FLT

Design en aansluitingen

Het ontwerp van de FLT is nogal apart te noemen. Het scherm zelf lijkt wat op die eerder genoemde portable monitors, maar dan uiteraard een stuk groter. Het scherm heeft immers een diagonaal van 24 inch - of om heel precies te zijn 23,8 inch - en zijn oppervlakte is dus pakweg twee keer zo groot als die van een portable scherm van 16 inch. Het scherm is net als zo'n draagbaar scherm licht en vooral plat, maar er valt nog iets op: de randen. Die zijn apart vormgegeven met een rand die op afstand van het scherm zit: je kunt erdoorheen kijken, want er zit een spleet tussen. Eizo noemt dat een 'Floating Edge Frame'. Dat is een 'love it or hate it'-geval misschien, maar het voegt niet veel meer toe dan een vage verwijzing naar de transparante schermen van de toekomst.

Eizo FlexScan FLTEizo FlexScan FLTEizo FlexScan FLTEizo FlexScan FLT

Over de aansluitingen kunnen we lekker kort zijn: er zijn alleen maar USB-C-poorten beschikbaar. Voor het videosignaal via DisplayPort Alt-mode sluit je het scherm aan op je laptop. Als je een pc wilt aansluiten heb je waarschijnlijk een verloopkabeltje nodig van DisplayPort naar USB-C, want er zijn slechts een stuk of tien videokaarten die een C-uitgang hebben. Eventueel kun je wél een hoop moederborden direct aansluiten: daarin heb je meer keus. Voor kantoorwerk is het gebruik van je processorgraphics natuurlijk prima, maar je dient dan wel een aardig duur bordje te kopen. Kortom: deze monitor is primair voor laptops.

Eizo FlexScan FLT aansluitingen

Om dat te onderstrepen is de monitor op twee manieren te voorzien van prik. De eerste is zonder extra kabels, gewoon direct vanaf je laptop - mits dat ondersteund wordt door je laptop natuurlijk. Als je de FLT wilt gebruiken als volwaardig dockingstation, kun je een tweede USB-C-poort gebruiken die alleen voor voeding dient. De meegeleverde USB-C-poweradapter levert dan stroom voor je scherm en maximaal 60W-powerdelivery voor je laptop. Dan is er nog een derde USB-C-poort, vooral handig in dat geval van docking. Dat is een downstreampoort van 5Gbps die maximaal 15W levert aan eventueel aangesloten randapparatuur.

Misschien wel het opvallendste deel van het ontwerp is de voet of zwenkarm waarmee je de FLT aan je bureau of tafel bevestigt. Die bestaat uit een verticale, dikke paal met haaks daarop een tweedelig armsysteem. Om even bij die paal te beginnen: wie weleens een monitorarm aan een bureau heeft bevestigd, heeft dat waarschijnlijk gedaan door eronder te kruipen en een schroef, vleugelmoer of greepschroef aan de onderkant van het blad vast te draaien. Eizo pakt dat anders aan: de hele paal is het handvat waarmee je de arm vastdraait aan je bureau. Niks onder je bureau kruipen dus, gewoon de arm op de rand van het blad schuiven en de hele paal ronddraaien; gemak dient de mens.

Eizo FlexScan FLTEizo FlexScan FLTEizo FlexScan FLT

De zwenkarm is ook ergonomisch in gebruik: je kunt je scherm zwenken, kantelen, draaien en in hoogte verstellen. Om de werkafstand ook bij veranderende hoogte gelijk te houden kun je bovendien de arm uittrekken of terugduwen. Het doet wat denken aan LG's Ergo-standaard die op de gelijknamige serie monitors gebruikt wordt. Let op: het enige dat de arm niet ondersteunt, is het draaien van het scherm naar portretmodus. Het scherm klik je eenvoudig vast op de arm en met een quickreleasemechanisme maak je het ook weer snel los.

Osd en praktijk

In de rechteronderhoek zitten vier touchbuttons naast de powerbutton. Je activeert het menu van de FLT met een aanraking van een van die knoppen, waarbij het beeld op het scherm je vertelt welke knop waarvoor dient. Zo kun je met de linkste knop de kleurmodus kiezen, waarbij zeven modi tot je beschikking staan. Twee daarvan zijn custom instelbaar; er zijn ook een sRGB-instelling, een Eco-modus, Paper-modus en Movie-modus. De zevende, Dicom, is bedoeld voor medische data.

Eizo FlexScan FLT energiemeter

In de Eco-modus wordt het backlight automatisch aan het omgevingslicht aangepast om energie te besparen en kun je desgewenst een indicatie van het opgenomen vermogen steeds in beeld houden via de optie Power Consumption Indicator. De positie en transparantie van de 'teller' kun je aanpassen in het menu. Eizo waarschuwt overigens wel dat de vermogensindicator slechts binnen een marge van 10 procent accuraat is en niet meet onder de 1W. De helderheid in de automatische EcoView-modus wordt weliswaar aan de omgeving aangepast, maar je kunt nog steeds zelf de helderheid verhogen: het scherm hanteert de ingestelde helderheid als bovengrens.

Eizo FlexScan FLT - OSDEizo FlexScan FLT - OSDEizo FlexScan FLT - OSDEizo FlexScan FLT - OSD

Zoals hierboven vermeld kun je de helderheid van het scherm aanpassen voor zowel de Eco-stand als de andere standen. Wil je ten slotte niet dat anderen je instellingen aanpassen, dan zijn de osd en de bediening op slot te zetten door de rechter- en de powerknop een tijdje ingedrukt te houden.

Verpakking

De FlexScan FLT wordt geleverd in een ongebleekt kartonnen doos met zwarte opdruk. Om het scherm en de arm te beschermen is karton in plaats van piepschuim gebruikt. Er zit wel een foamzakje om het scherm en de accessoires zijn deels verpakt in plastic zakjes en deels in papier.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Wel hebben we voor de metingen EvoView Optimizer 2 uitgeschakeld om de kleurweergave niet nadelig te laten beïnvloeden. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. We hebben de FLT in de standaardkleurruimte en in sRGB gemeten: andere kleurruimtes en hdr-weergave worden niet ondersteund.

Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave sRGB
Beeldmodus User1 sRGB
Kleurtemperatuurinstelling 6500K 6500K
Gamma-instelling 2.2 2.2
Helderheid instelbaar? Ja Ja

Als vergelijkingsmateriaal voor de FLT hebben we ons beperkt tot andere (verkrijgbare én geteste) monitors met een USB-C-aansluiting en een vergelijkbaar formaat. Dat zijn de Philips 24E1N1300AE, Acer B248Y en LG 24BP750C-B geworden. Twee iets grotere schermen van 27" mét USB-C zitten ook in de vergelijking: de Dell UltraSharp U2723QE en HP Z27k G3. Ten slotte hebben we nog een veel kleinere, draagbare monitor meegenomen: de ASUS ZenScreen MB16AC.

Testresultaten en conclusie

De belangrijkste 'claim to fame' van de FLT is natuurlijk niet zijn 'hoge' refreshrate van 60Hz of resolutie van 1080p en zelfs niet de afwezige hdr-weergave. Het scherm moet het hebben van zijn zuinigheid en de vormgeving dan wel ergonomie. Dat laatste hebben we hiervoor besproken: nu gaan we zien of die beloofde '6 watt bij typisch gebruik' waargemaakt wordt.

Energiegebruik

  • Energiegebruik 150cd/m² - wit
  • Maximale helderheid - wit
Energiegebruik 150cd/m² - wit
Monitor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Asus Zenscreen MB16AC
3,8
Eizo FlexScan FLT
6,0
Acer B248Y
11,1
LG 24BP750C-B
11,3
Philips 24E1N1300AE
17,3
Dell UltraSharp U2723QE
21,6
HP Z27k G3
25,3
Energiegebruik max. brightness - wit
Monitor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Asus Zenscreen MB16AC
5,5
Eizo FlexScan FLT
7,9
Philips 24E1N1300AE
12,1
Acer B248Y
15,2
LG 24BP750C-B
15,6
HP Z27k G3
37,3
Dell UltraSharp U2723QE
42,6

De andere 24"-USB-schermen in deze vergelijking zijn met een opgenomen vermogen van ongeveer 11 watt (of 17W voor de Philips) niet bepaald energieslurpers, maar de Eizo neemt genoegen met bijna de helft. Daarvoor hebben we geen supergedimde Eco-modus nodig gehad: gewoon de standaardweergave bij 150 candela per vierkante meter was al genoeg om die claim te halen. Het 'verbruik' laat zich nog een beetje opkrikken als de helderheid maximaal ingesteld staat, maar dan is de nauwelijks 8W nog altijd indrukwekkend zuinig.

Weergave sRGB

In de standaardweergave geeft de Eizo FlexScan FLT de sRGB-kleurruimte weer en in de sRGB-preset uiteraard ook. Vergeleken met de andere schermen wordt vrijwel de hele kleurruimte gedekt; alleen de HP doet het iets beter. Die heeft ook een iets beter afgestelde kleurtemperatuur voor wit, al is de afwijking van de FLT juist bij kleurweergave bijna nul.

Standaard- en sRGB-weergave

  • Kleurdekking
  • Kleurtemp. wit
  • Gem. kleurtemp.
  • Helderheid wit 150cd/m²
  • Kleurafw.
  • Grijsafw.
  • Colorchecker-afw.
  • Gamma
Dekking kleurbereik
Monitor Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
HP Z27k G3
98,7
Eizo FlexScan FLT
98,4
Dell UltraSharp U2723QE
96,0
Philips 24E1N1300AE
94,7
Acer B248Y
94,5
LG 24BP750C-B
93,5
Kleurtemperatuur wit
Monitor Gemiddelde temperatuur in kelvin (hoger is beter)
HP Z27k G3
6.581,00
Eizo FlexScan FLT
6.347,00
Acer B248Y
6.334,00
Philips 24E1N1300AE
6.298,00
Dell UltraSharp U2723QE
6.292,00
LG 24BP750C-B
6.258,00
Gemiddelde kleurtemperatuur
Monitor Gemiddelde temperatuur in kelvin (hoger is beter)
HP Z27k G3
7.303,00
Dell UltraSharp U2723QE
6.669,00
Eizo FlexScan FLT
6.479,00
Acer B248Y
6.367,00
Philips 24E1N1300AE
6.317,00
LG 24BP750C-B
6.190,00
Helderheid wit 150 cd/m²
Monitor Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
LG 24BP750C-B
152,7
Dell UltraSharp U2723QE
150,8
HP Z27k G3
150,8
Acer B248Y
150,5
Eizo FlexScan FLT
149,8
Philips 24E1N1300AE
149,8
Gemiddelde kleurafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
Eizo FlexScan FLT
1,96
HP Z27k G3
2,17
Dell UltraSharp U2723QE
4,40
Philips 24E1N1300AE
9,27
Acer B248Y
9,28
LG 24BP750C-B
12,18
Gemiddelde grijsafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
HP Z27k G3
2,14
Eizo FlexScan FLT
2,24
Acer B248Y
2,84
Philips 24E1N1300AE
3,24
Dell UltraSharp U2723QE
3,91
LG 24BP750C-B
7,28
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
Eizo FlexScan FLT
1,66
HP Z27k G3
2,16
Dell UltraSharp U2723QE
4,74
Acer B248Y
6,18
Philips 24E1N1300AE
7,22
LG 24BP750C-B
11,05
Gemiddeld gamma
Monitor Gemiddelde gamma-waarde in γ (hoger is beter)
Acer B248Y
2,13
Philips 24E1N1300AE
2,13
Dell UltraSharp U2723QE
2,11
HP Z27k G3
2,10
Eizo FlexScan FLT
2,10
LG 24BP750C-B
2,06

Eizo stelt het scherm strak af: de afwijking van ITP bij kleurweergave is minder dan 2 en bij grijs is dat net iets meer dan dat. In de gedetailleerde kleurmeting is de afwijking nog lager en in geen van de gevallen is er zichtbare kleurafwijking. Om dat een beetje in perspectief te plaatsen: de gedetailleerde-kleurafwijking zit in de top 5 van best afgestelde schermen in onze database. Eizo heeft het geld klaarblijkelijk niet alleen in de zwenkarm en het design gestopt, maar ook geïnvesteerd in een uitstekend afgesteld display.

  • Standaardweergave
  • sRGB-weergave
Eizo FlexScan FLT - standaardweergaveEizo FlexScan FLT - standaardweergaveEizo FlexScan FLT - standaardweergaveEizo FlexScan FLT - standaardweergave
Eizo FlexScan FLT - sRGB-weergaveEizo FlexScan FLT - sRGB-weergaveEizo FlexScan FLT - sRGB-weergaveEizo FlexScan FLT - sRGB-weergave

Helderheid en contrast (standaardweergave)

  • Max. helderheid wit
  • Min. helderheid wit
  • Contrast
Maximale helderheid wit
Monitor Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
390,80
HP Z27k G3
334,90
Philips 24E1N1300AE
274,26
Acer B248Y
262,85
Eizo FlexScan FLT
233,76
LG 24BP750C-B
230,79
Minimale helderheid wit
Monitor Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Eizo FlexScan FLT
0,53
LG 24BP750C-B
13,71
HP Z27k G3
32,58
Dell UltraSharp U2723QE
35,04
Acer B248Y
53,71
Philips 24E1N1300AE
71,67
Contrast 150 cd/m²
Monitor Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
1667:1
HP Z27k G3
1240:1
LG 24BP750C-B
1164:1
Acer B248Y
1162:1
Eizo FlexScan FLT
980:1
Philips 24E1N1300AE
934:1

We vervolgen met de meting van de maximale en minimale helderheid bij gebruik van de standaardbeeldinstellingen. De maximale helderheid waarbij we die gigantische 8W vermogen moesten opnemen bedraagt 234cd/m². Alleen de 24"-LG is minder helder en je zult in een felverlicht kantoor - bijvoorbeeld in die moderne high-rise die Eizo gebruikt in zijn marketing - soms moeite hebben om contrast te zien. Indachtig de energiebesparing kun je het backlight van de FLT ook helemaal terugschroeven: dan blijft het scherm extreem donker met slecht een halve candela per vierkante meter. Over contrast gesproken: dat is met een kleine 1000:1 niet indrukwekkend, maar voor normaal kantoorgebruik prima.

Uniformiteit en kijkhoeken

  • 45° links - Helderheid
  • 45° links - Kleurafwijking
  • 45° onder - Helderheid
  • 45° onder - Kleurafwijking
  • Uniformiteit wit
  • Uniformiteit zwart
45° links resterende helderheid
Monitor Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
HP Z27k G3
43,00
Philips 24E1N1300AE
42,00
Eizo FlexScan FLT
42,00
Dell UltraSharp U2723QE
41,00
Acer B248Y
40,00
LG 24BP750C-B
40,00
Asus Zenscreen MB16AC
16,00
45° links gem. kleurafwijking
Monitor Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 24E1N1300AE
14,0
Eizo FlexScan FLT
15,0
LG 24BP750C-B
15,3
Dell UltraSharp U2723QE
16,3
HP Z27k G3
16,4
Acer B248Y
19,4
Asus Zenscreen MB16AC
34,6
45° onder resterende helderheid
Monitor Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
Eizo FlexScan FLT
38,00
Dell UltraSharp U2723QE
31,00
Acer B248Y
26,00
HP Z27k G3
24,00
LG 24BP750C-B
18,00
Philips 24E1N1300AE
15,00
Asus Zenscreen MB16AC
11,00
45° onder gem. kleurafwijking
Monitor Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Eizo FlexScan FLT
16,0
Dell UltraSharp U2723QE
22,6
HP Z27k G3
23,9
Acer B248Y
23,9
LG 24BP750C-B
31,9
Philips 24E1N1300AE
34,0
Asus Zenscreen MB16AC
38,3
Laagste t.o.v. hoogste wit
Monitor Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
93
HP Z27k G3
90
Acer B248Y
88
LG 24BP750C-B
88
Philips 24E1N1300AE
87
Eizo FlexScan FLT
87
Asus Zenscreen MB16AC
80
Laagste t.o.v. hoogste zwart
Monitor Gemiddelde uniformiteit in % (hoger is beter)
Asus Zenscreen MB16AC
67
Acer B248Y
66
LG 24BP750C-B
64
Dell UltraSharp U2723QE
63
Eizo FlexScan FLT
63
HP Z27k G3
51
Philips 24E1N1300AE
43

De kijkhoeken van de FLT zijn voor een ips-scherm keurig, al zijn oledschermen uiteraard superieur op dit gebied. Ongeacht deze prima meetresultaten zal het niet vaak voorkomen dat je de FLT onder een flinke hoek bekijkt: aan de ene kant omdat het scherm met zijn 24 inch niet zo groot is en aan de andere kant omdat je de positie van het scherm dankzij de arm snel en makkelijk aanpast aan de positie van je hoofd. Samen met de kijkhoeken blijft ook de kleurweergave nog goed bij het Eizo-scherm.

Terwijl de kijkhoeken een sterk punt zijn, is de wituniformiteit niet meer dan gemiddeld. Ook voor zwart geldt een redelijke uniformiteit, maar beide uniformiteitsmetingen zijn niet zo imposant als de overige metingen. We moeten zoals altijd opmerken dat uniformiteit een samplespecifieke eigenschap is die kan verschillen voor iedere individuele monitor.

Eizo FlexScan FLT - uniformiteitEizo FlexScan FLT - uniformiteitEizo FlexScan FLT - uniformiteitEizo FlexScan FLT - uniformiteit

Uitgebreide meetresultaten van uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Met name in de linkerbovenhoek en rechteronderhoek is de zwartwaarde wat hoger dan bij de rest van het scherm, terwijl de helderheid juist in de bovenrand een stuk lager is dan op de overige meetpunten. In die twee genoemde hoeken is het contrast door de hoge zwartwaarden en lage helderheid niet al te best met amper 600:1-contrastwaarden.

Eizo FlexScan FLT backlightfoto

Responstijdmeting

  • Inputlag 60Hz
  • Reactietijd 100-0%
  • Reactietijd 0-100%
  • Reactietijd 80-20%
  • Reactietijd 20-80%
Inputlag 60Hz
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
LG 24BP750C-B
8,8
Philips 24E1N1300AE
8,8
Dell UltraSharp U2723QE
9,0
Acer B248Y
9,4
Eizo FlexScan FLT
13,1
HP Z27k G3
25,8
Reactietijd 100-0%
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
HP Z27k G3
7,1
Acer B248Y
7,5
Philips 24E1N1300AE
9,6
LG 24BP750C-B
10,2
Dell UltraSharp U2723QE
10,9
Asus Zenscreen MB16AC
11,7
Eizo FlexScan FLT
12,0
Reactietijd 0-100%
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
8,7
HP Z27k G3
8,8
Acer B248Y
8,8
Eizo FlexScan FLT
9,7
Philips 24E1N1300AE
11,0
LG 24BP750C-B
12,0
Asus Zenscreen MB16AC
13,7
Reactietijd 80-20%
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
8,7
HP Z27k G3
9,7
Acer B248Y
10,9
LG 24BP750C-B
13,9
Philips 24E1N1300AE
14,2
Eizo FlexScan FLT
15,9
Asus Zenscreen MB16AC
16,8
Reactietijd 20-80%
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Dell UltraSharp U2723QE
9,7
HP Z27k G3
11,8
Acer B248Y
13,7
Eizo FlexScan FLT
14,2
Philips 24E1N1300AE
16,5
LG 24BP750C-B
18,0
Asus Zenscreen MB16AC
19,5

Voor een 60Hz-kantoorscherm zijn de responstijd en inputlag niet de belangrijkste eigenschappen en we tonen hiervan summiere testresultaten. De inputlag is met 13,1ms niet denderend, maar blijft binnen de 16ms, ofwel de tijd die 1 frame op het scherm staat. Dat geldt ook voor de reactietijden, hoewel de grijsovergangen behoorlijk traag zijn, met name van licht naar donker.

Conclusie

Laten we beginnen met een mogelijk gevoelig puntje: Eizo vraagt 500 euro voor de FlexScan FLT. Dat is voor een 24"-ips-scherm niet bepaald goedkoop, ook niet als je de luxe standaard en de 'groenbelasting' meerekent. Die standaard is wel erg fijn en niet alleen de eerste keer als je hem aan het bureau moet vastmaken: ook het makkelijk verstellen tijdens gebruik is prettig. Denk bijvoorbeeld aan het verstellen aan een zit-stabureau: dan is het fijn als je het scherm netjes 'op je gezicht' kunt richten, op de juiste hoogte en afstand.

Vaak zien we energiezuinigheidsclaims die in de praktijk bijna niet reproduceerbaar zijn. Denk aan EV's, die heuvelafwaarts met wind mee de actieradius halen, wat weinig met de praktijk te maken heeft. De FLT haalt zijn claims wél, zelfs zonder op de Eco-stand te schakelen én bij een normale helderheid. Die 6W is dus inderdaad een praktijkwaarde en daarmee is het scherm - afgezien van een portable schermpje - het zuinigste desktopscherm dat we ooit getest hebben.

Het gemak van met een enkel kabeltje werken, als je laptop tenminste de 6W kan opbrengen, is voor een flexwerkplek prettig, hoewel het dan veel logischer zou zijn om de USB-adapter in te prikken en je laptop op te laden. Ten slotte is het ook fijn om te zien dat Eizo de basisvereisten niet vergeten is en ook daar de lat hoog legt: de beeldweergave is meer dan prima en het scherm heeft in sRGB-stand een zeer geringe kleurafwijking. Als er iets moet zijn om over te klagen, is het de helderheid. Het backlight produceert op de hoogste stand niet meer dan ongeveer 230cd/m² en dat is in een felverlichte ruimte niet riant. Al met al heeft Eizo met de FlexScan FLT een prijzig maar prettig werkend, goed afgesteld en bovenal superzuinig en -groen scherm.

Redactie: Willem de Moor Testlab: Denny Verwoert, Lucas Visscher Eindredactie: Marger Verschuur

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Eizo FlexScan FLT Zwart

Prijs bij publicatie: € 500,-

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Eizo FlexScan FLT

vanaf € 499,52

Alles over dit product

Eizo brengt FlexScan FLT-monitor uit met verbruik van 6W bij 'normaal gebruik'
Eizo brengt FlexScan FLT-monitor uit met verbruik van 6W bij 'normaal gebruik' Nieuws van 9 december 2024
Monitors Eizo FlexScan

Reacties (48)

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3qu1n0x 8 april 2025 09:55
Bij kleurtemperatuur staat er "hoger is beter", moet dit niet zo dicht mogelijk bij de 6500K zijn?
Auteurwillemdemoor Redacteur @3qu1n0x8 april 2025 14:10
Jazeker, en dat is al tijden een grote wens van de redactie & testlab om dat mogelijk te maken in onze grafieken. Maar dev-tijd is nog altijd schaars en tot dusver is het niet bovenaan de to-do lijsten gekomen. Maar we blijven erom vragen, en dit soort comments helpen daar alleen maar bij (y)
tomvld 8 april 2025 06:28
Duur is natuurlijk relatief, immers je verbruikt minder stroom. Het had leuk geweest als dit artikel óók Total Cost of Ownership, stroomverbruik inclusief afschrijving over bijvoorbeeld vier jaar had vergeleken.
MazeWing @tomvld8 april 2025 06:42
6 watt kost per jaar (uitgaande van 10 uur per dag, alle dagen aan en een stroomprijs van € 0,25 per kWh) € 5,40

In de praktijk zal dit echter minder zijn, aangezien je echt niet iedere dag 10 uur de monitor gebruikt.
Andere monitoren in de test hebben een verbruik dat 2 tot 4 keer zo hoog ligt maar ook weer andere voordelen hebben (groter formaat, helderder, etc.). Dus afhankelijk van je keuze kost de monitor per jaar tussen de € 5,40,- en € 21,60

Wil je dat terugverdienen dan dien je deze monitor dus heel wat jaren te gebruiken.

Maar over het algemeen koop je geen Eizo vanwege het stroomverbruik of "design" maar vanwege de prestaties op het gebied van kleurenafwijking, uniformiteit, etc.
Alhoewel het verschil tussen een Eizo en veel goedkopere monitoren van bijvoorbeeld Dell ook niet meer zo groot zijn als vroeger.
The Lord @MazeWing8 april 2025 12:26
Ter aanvulling als het om TCO gaat zoals @tomvld benoemd.

Je laatste punt is zeer valide; de kwaliteit van het weergegeven beeld:
  • Dit wordt, naar mijn mening, in een 'normale' kantoor omgeving vaak onderschat; het werkt fijner voor het oog, maar ook fijner 'samen'. Zeker als een organisatie ook een beetje aandacht aan 'colour management' besteedt; de print en de beamer zien er uit zoals je scherm.
  • Voor een iets eerlijkere vergelijking moet er gekeken worden naar redelijk vergelijkbare schermen. Kijk je naar vergelijkbare kleurweergave dan zul je snel richting €300 gaan (wie wil een paar voorbeelden uit de Pricewatch vissen? :-) ).
Als je van pakweg die €350 voor een 'vergelijkbaar' scherm uitgaat én het 'best case scenario' voor Eizo neemt dan reken je ook een goede monitorarm mee. Persoonlijk heb ik écht goede armen niet onder de €100 gezien (maar die hadden wel pivot meneer/mevrouw Eizo....).

Dan kun je dus uitgaan van circa €50,- verschil in aanschaf.

Nu is iedere dag 10 uur inderdaad heel erg veel; het is veiliger rekenen met 6h x 5d x 45w. Echter is het ook verstandig stand-by gebruik mee te rekenen; daar kom ik later even op terug.

Vervolgens moet er rekening worden gehouden (tenminste in kantooromgevingen) met koeling. Elk ingebracht vermogen kost meer vermogen om te koelen. En elk elektronica onderdeel dat warmer wordt verbruikt meer. Minder koelen betekent daardoor niet zonder meer een besparing. Nu zorgt ingebracht vermogen door bijvoorbeeld het beeldscherm voor een lagere externe warmtevraag. Echter is dit veel inefficiënter dan ongeveer elke andere bron voor verwarming.

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die hier beter bij na denken, zodat koelen (en verwarmen) relatief minder kost. Maar dan zit je alsnog snel tegen een factor 1,2 aan van je oorspronkelijke vermogen.

Uitgaande van min of meer vergelijkbare monitor (qua beeld kwaliteit; niet in Pricewatch na gezocht) van circa €350 die circa 18W verbruikt met monitorarm én exact dezelfde overige operationele kosten met zich mee brengt zonder stand-by meegerekend:
Eizo: 500€ + 6j x 6h x 5d x 45w x 6W x 1,2 / 1000 x 0,25€/kWh = €514,58
Anders: 350€ + 100€ + 6j x 6h x 5d x 45w x 18W x 1,2 / 1000 x 0,25€/kWh = €493,74

Bij 0,28€/kWh en een stroomprijs inflatie van 5% gemiddeld over 6 jaar gebruik:
Eizo: € 518,51
Anders: €505,54

De grote variabelen in de berekening:
  • Kosten vergelijkbare monitor qua beeldkwaliteit met USB-C PD en USB Alt Mode; voeden vanuit een PC daargelaten
  • Rekenfactor koelen
  • Ontwikkeling energiekosten
M.b.t. stand-by een anekdote: Organisatie wilde besparen, dus geen investering doen (altijd gek uitgangspunt). De (kwalitatief goede) schermen gebruikten ruim 45W in stand-by. De koeling kon op warmere dagen het pand niet koel houden en draaide op zijn (inefficiënte) maximum vermogen. Het hele zwikje vervangen was in minder dan een jaar terugverdiend (inclusief man-uren).

Kers op de taart was het bedrag wat een inkoper voor de oude (kwalitatief goede, 'as good as new') schermen neerlegde.

[Reactie gewijzigd door The Lord op 8 april 2025 12:32]

WillySis @MazeWing8 april 2025 09:48
Het geringe stroomgebruik blijf ik een positief punt vinden. Op jaarbasis gaat het niet om grote bedragen en tijdens de totale levensduur verdien ne misschien € 100,- terug aan energie besparing. Toch is dit soort alternatieven goed. Het toont namelijk aan dat het energieverbruik van een monitor gemakkelijk teruggedrongen kan worden. Het is dan te hopen dat andere fabrikanten gaan volgen.
Daar er dagelijks miljoenen schermen aan staan is het op wereldschaal wel een goede bezuiniging.
GrandDynamo @WillySis8 april 2025 09:58
Niet te vergeten als je meerdere schermen hebt, is de besparing alweer N keer. Verder helpt elke besparing mee wanneer we alle apparaten in huis optellen bij elkaar. Ik kan deze energiebesparende innovaties alleen maar toejuichen.
WillySis @GrandDynamo8 april 2025 11:00
Klopt helemaal.
Ik let overigens altijd op het energieverbruik van elektrische spullen, zowel privé als zakelijk. Ik vindt het ook niet erg om wat extra uit te geven voor zuinigere apparaten. Over het algemeen zijn de zuinigere varianten (met een laag stand-by verbruik) ook nog eens beter in kwaliteit. De hogere prijs verdien je echter zelden terug.
Nu woon ik een aantal maanden per jaar in Nieuw Zeeland. Daar heb ik geen aansluiting op het elektriciteitsnet en afhankelijk van zonnepanelen en een windmolentje. De hoeveelheid energie die ik daar kan gebruiken is op sombere dagen beperkt. Een paar Watt per toestel lijkt weinig, maar loop je huis eens door en kijk waar allemaal een stekker aan zit. Samen telt het wel behoorlijk op.
Olaf van der Spek
@WillySis8 april 2025 11:15
Nu woon ik een aantal maanden per jaar in Nieuw Zeeland.
Hoeveel energie kost elk jaar op en neer naar NZ? ;)
WillySis @Olaf van der Spek8 april 2025 11:49
Die opmerking had ik kunnen verwachten.

Het kopen van energiezuinige apparaten doe ik uit principe om de industrie aan te moedigen om energiezuinige producten te maken.

Helaas kost een retourtje Nederland - Nieuw Zeeland veel energie. Nu bespaar ik in Nederland veel energie omdat ik mijn huis in de winter niet hoeft te verwarmen en te verlichten. Dat scheelt ongeveer een halve heenreis.

In Nieuw Zeeland heb ik een aantal bedrijven en in Nederland ben ik compagnon in een soortgelijk bedrijf. Ik heb ook aan beide kanten van de wereld familie en vrienden. Ik ontkom helaas niet aan heen en weer reizen. Echt plezierig is zo'n trip niet, want het is gewoon een enorm kolere eind.
Nu heb ik een dochter in Mexico wonen en daar ben ik op de terugweg langs geweest. Dat bespaarde dan weer een andere (lange) vlucht mee.
Miglow @WillySis8 april 2025 12:58
Ik kijk juist weer niet naar zuinige apparatuur vanwege de terugleverkosten wanneer mijn zonnepanelen stroom opwekken. Die lagen er al op toen ik er kwam wonen maar met 10 panelen voor 1 persoon is er behoorlijke overproductie, vooral als je ook nog eens energiezuinige apparatuur koopt.
WillySis @Miglow8 april 2025 15:26
Ik heb in Nederland ook zonnepanelen. In de zomer dekken die in theorie ongeveer 80% van mijn stroomgebruik. Nadeel is dat ik in deze tijd 's avonds nog wel eens bij moet verwarmen en de opbrengst aan het eind van de middag niet voldoende meer is om mijn potje te kunnen koken. In de praktijk gaat zo'n 30% van de opgewekte energie naar het net en haal ik op jaarbasis ongeveer 50% van het net.
Die tergleverkosten interesseren me niet zo heel veel. Ik heb maar een energierekening van een paar tientjes per maand. Een thuisbatterij zou helpen om meer eigen energie te gebruiken, maar die dingen zijn hier veel te duur. Economisch gezien zijn die de investering niet waard. Terugleveren is goedkoper.

Maar ieder zijn eigen opinie. Zolang je je eigen energie gebruikt maakt het verbruik van apparatuur inderdaad niet uit.
Miglow @WillySis8 april 2025 19:20
Ik verbruik op zonnige dagen ongeveer 10% van mijn opwek... En sinds ik de hybride warmtepomp heb wel iets meer stroomverbruik maar zelden als de zon schijnt want dan warmt die de kamer op. Ik ging van €84 voorschot zonder terugleverkosten naar €126 met en met 150-200m³ minder gasverbruik. Dan wil je wel meer stroom verbruiken zal ik je zeggen, want dat is het probleem.
WillySis @Miglow9 april 2025 10:02
Ik heb een kantoor aan huis.
Daardoor gebruik ik overdag al meer energie. Om op warme dagen nog prettig te kunnen werken heb ik twee jaar terug een warmtepomp/airco laten installeren. Airco is alleen nodig als de zon schijnt, dus is dat een ideale combinatie. Er heb ook nog een 2 KWh thuisaccu.

Ik gebruik wel energie zuinige apparaten, maar dat wil niet zeggen dat ik zuinig ben met energie. Alles wat ik zelf op kan wekken mag ik van mijzelf gewoon verspillen.
Deleon78 @GrandDynamo8 april 2025 13:30
“We make up for it in volume”?

Als 1 monitor geen positieve (financiële) business case heeft, wordt dat niet beter als je er meerdere neer zet.
Olaf van der Spek
@WillySis8 april 2025 11:14
Het toont namelijk aan dat het energieverbruik van een monitor gemakkelijk teruggedrongen kan worden.
300+ euro noem ik niet gemakkelijk..
Ben wel benieuwd wat de zuinigheid in technische zin mogelijk maakt en waarom andere monitoren nog niet zo zuinig zijn.
WillySis @Olaf van der Spek8 april 2025 11:22
Dit is wel een monitor uit de betere klasse. Die moet je vergelijken met monitoren uit dezelfde klasse. Dan zit je met prijsverschillen rond de € 100,-. Eizo heeft hier wat R&D ingestopt en dat willen ze terugverdienen. Voor andere fabrikanten is het een voorbeeld dat het energiegebruik gewoon gehalveerd kan worden. Een energieklasse van A tov B of C is wel een goed verkoopargument.
wiseger @WillySis8 april 2025 15:26
Klasse? De eigenschappen van deze monitor blijken niet zo best te zijn.

Benieuwd waaruit de klasse dan zou moeten blijken?
WillySis @wiseger8 april 2025 15:28
De helderheid valt wat tegen, maar verder is het een heel redelijke monitor. Prima bouwkwaliteit en een heel luxe arm. Eizo is nu eenmaal geen goedkoop merk.
Aerophobia1 @tomvld8 april 2025 10:11
Een Eizo koop je niet voor het stroomverbuik.
Mischien alleen op grote schaal gaat het wat opleveren tov. van een minder zuinige monitor maar goedkopere.
Je koop een Eizo vanwege de bouwkwaliteit en kleur reproductie
Ze gaan vaak langer mee vanwege de betere onderdelen.
5 jaar onsite garantie met vervangende monitor.
Rennie @Aerophobia18 april 2025 10:46
je koopt het er misschien niet voor maar toch wel heel interessant voor grote post production of game studios waar kleur nauwkeurigheid belangrijk is maar waar er ook zo over de 100 monitoren kunnen staan. Sommige games werken wel 300+ artist aan met allemaal minimaal 2 monitoren. Dan gaat het stroomverbruik aardig oplopen. Dan is elke besparing heel fijn.
Olaf van der Spek
@Rennie8 april 2025 11:16
maar toch wel heel interessant voor grote post production of game studios
Gebruik je daar 24" 1080p schermen voor?
litebyte @tomvld8 april 2025 08:14
Duur of veel geld voor een 24 inch scherm in vergelijking met ander aanbod? :) Zelf jarenlang Eizo gebruiker (24 inch cg2420) voor fotografie werk.... Dat scherm ergens uit 2016/17 werkt dus nog steeds prima als reserve monitor. Kwalitatief goed merk. Jaren geleden al wel ingeruild voor een 32 inch scherm van BenQ dat ook prima schermen levert voor kleur kritisch werk en minder geld kosten.
LievenD @tomvld8 april 2025 12:26
Als TCO belangrijk is, zou ik toch eerder een goedkoper scherm adviseren, zoals een Iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 (1080p 24 inch) of een Iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 (1440p 27 inch). Deze verbruiken respectievelijk ruim 9 en 11W, wat uiteraard iets meer is, maar in aanschaf zijn ze een stuk goedkoper.
N8w8 @LievenD8 april 2025 18:29
Ah, die (24") is idd interessant, tnx.
En itt deze Eizo, heeft die ook nog eens 100Hz+Freesync.
Vraag me wel af of je die 9W in de praktijk ook daadwerkelijk haalt op 150cd/m2.
SG @tomvld8 april 2025 07:15
Duur is hoe vaak koop je een andere monitor. Meestal gebruik je monitor het langst van alle PC rand apparaten. 5 tot 10 jaar. Tenzij je voor elke nieuwe spect gaat upgraden. Of je enorme hoge eisen stelt en dus vaker voor next gen spects monitor gaat. En die zijn ook duur.
Dus de energie prijs over 5 a 10 jaar + aanschaf prijs. Dat is wat kan kosten.
Van computer zijn de rand en componenten die lang kan gebruiken dingen waar hoger budget voor uit trek.
In mijn geval moet prestaties 50% tot factor 2 beter zijn en daar heb je meerdere gens voor nodig voor zulke verbeteringen.
Voor gamen is dus de G-kaart die na 2 a 3 gens aan upgrade toe is.
Mijn 1850x zen1 en Mac-mini x86 beide rond 7 jaar . Die Vega56 die is dus overtijd.
PS5 gaat ook lang mee . Mijn 4K 120hz en 1440p 60hz geen idee hoe oud die zijn.
In de huidige tijd ging vermogen slurpen een grotere rol spelen.
En is beter om die zuinige Mac mini dagelijks vaker te gebruiken dan de Treadripper.

Enige en grootste combi probleem wat met deze monitor heb is low resolutie en 24” is te klein. 32” gebruiker en dat vind ik te klein want die staan wat verder van me af een volle meter.
TMT @SG8 april 2025 10:17
klopt! Mijn Dell 1080p (1000€) heeft 11 jaar gedraaid (en later nog 7 jaar bij men zoon), en mijn huidige LG 4k (460€) gaat zen 9e jaar in.
Grote kanshebber voor de volgende vervanging is iets zoals de nieuwe 5k2k LG OLED :9 :9
faust2016 8 april 2025 09:16
6W op dat formaat is wel een prestatie zeg
Jerie @faust20168 april 2025 09:36
Dat wel, maar 24" 1080p is niet meer van deze tijd voor een enkel scherm. Als tweede wel, dan kan hij naast de laptop. Ook dat hij niet verticaal kan is minpunt (uistekend voor bijvoorbeeld web design maar ook terminals, logging, enz).
MazeWing 8 april 2025 06:47
Ik snap niet waarom Eizo ook niet iets van een eenvoudige standaard (in hoek verstelbaar) erbij stopt zodat je niet altijd de monitor arm hoeft te gebruiken.

Zeker bij een scherm dat ook als "portable" in de markt wordt gezet zou dit handig zijn. Ik kan me namelijk ook wel situaties voorstellen waarbij het echt niet handig is (of zelfs onmogelijk) om een monitor arm te bevestigen aan een bureau/tafel.
Olaf van der Spek
8 april 2025 09:30
6W
Is het paneel zoveel zuiniger?
Zit het in de aansturing?
Kunnen we dit ook in andere monitoren verwachten?
DohnJoe 8 april 2025 11:47
Als je een pc wilt aansluiten heb je waarschijnlijk een verloopkabeltje nodig van DisplayPort naar USB-C, want er zijn slechts een stuk of tien videokaarten die een C-uitgang hebben
Er zijn echt wel wat meer kaarten die een USB-C uitgang hebben, zoals mijn AMD RX6800 die niet in het gelinkte lijstje staat omdat dit blijkbaar niet goed geregistreerd staat in de pricewatch. Vind het nogal link om de pricewatch als waarheid te hanteren voor dit soort uitspraken...
1234567y 8 april 2025 08:08
Ziet er wel netjes uit om in bulk heel het kantoor van te voorzien.
vandermark @1234567y8 april 2025 08:30
Heel het kantoor dan zijn dat voor groot deel kantoorapplicaties? Dan zie ik toch echt minimaal 27inch met 4K voor beter & rustig beeld.
Olaf van der Spek
@vandermark8 april 2025 09:30
Is 1080p niet de standaard voor kantoren? :(
m_a_rnix @Olaf van der Spek8 april 2025 10:01
Is het wel, zou het niet moeten zijn.
1234567y @vandermark8 april 2025 22:08
geen idee, ik werk al jaren tevreden met 24 inch 1080p schermen. niet echt behoefte aan groter beeld.
CosmicByte @1234567y8 april 2025 08:35
Leg je ook aan je baas uit waarom je 24" 1080p schermen voor €500+ aanschaft?
En nee, die kosten haal je niet uit de energiezuinigheid zoals een Tweaker hierboven had berekend.
1234567y @CosmicByte8 april 2025 22:06
meestal niet, dergelijke bedragen hoeven nauwelijks verantwoording te krijgen, je moest eens zien waar geld aan uitgegeven wordt.
n4m3l355 8 april 2025 06:58
Ik zie hier toch wel een paar problemen, een betrekkelijk lage resolutie, 2k zou toch wel zo fijn zijn geweest, de dubbele rand met stevige chin, hoewel fraai alleen wanneer je in de markt bent voor 2 cq 4 schermen werkt dit niet prettig.

Ik zie dan ook niet echt snel waar dit scherm wordt toegepast, zakelijk zullen er best bedrijven zijn die wat meer willen neerleggen voor een groen scherm maar lijkt me dit toch erg onpractisch. En de thuisgebruiker moet toch wel bereid zijn heel veel extra neer te leggen voor die A label.
SG @n4m3l3558 april 2025 07:18
Het lijkt mij ook meer een laptop monitor, die ook door laptop gevoed kan worden.
Mobile werkplek. Of hardcore groen gebruiker.
Sissors @n4m3l3558 april 2025 09:42
Het is een 2k scherm: Wikipedia: 2K resolution. Wat jij bedoelt is 1440p / (W)QHD. En ja ik weet dat je niet de enige bent die dat 2k noemt, maar het is wel erg verwarrend imo :)
SirBlade 8 april 2025 07:55
Laat maar zitten, geen vesa mounting options. Ik heb dubbele monitor armen op mijn bureau's gemonteerd. Een enkele arm is een stap terug.
Mr-D. @SirBlade8 april 2025 07:58
Die heb je dan toch niet meer nodig, zal wel wat instelwerk zijn.
Ziet er wel uit als een uitkomst.
Sissors @Mr-D.8 april 2025 09:44
Niet nodig idd als je een enkel 24" FHD scherm wil hebben. Daarmee behoor je natuurlijk wel tot een kleine groep (nou ja, je kan er natuurlijk twee van naast elkaar zetten, maar dan is een enkele arm natuurlijk handiger).
Mr-D. @Sissors8 april 2025 09:58
ik heb nu ook een enkel arm met 2 schermen, maar zie bij dit scherm het probleem niet zo met 2 armen.
f3cuk 8 april 2025 16:40
Lichtelijk off-topic, maar weet iemand welk tekenprogramma dat is op de header-afbeelding?
Forte @f3cuk9 april 2025 14:24
Autodesk Revit: https://www.autodesk.com/eu/products/revit/overview

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