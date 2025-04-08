Eizo FlexScan FLT

'Een supermoderne én superzuinige monitor': zo wordt de FlexScan FLT door Eizo aangeprezen. Op de productpagina prijkt de monitor op bureaus die zo in een scène van Star Trek zouden passen: moderne, strakke bureaus met uitzicht op een bijna utopische cityscape vol groen. Nog meer dan op die futuristische presentatie legt Eizo de nadruk op het milieu. De FLT is niet alleen superzuinig maar ook supergroen volgens de cijfers van Eizo. De meest in het oog springende 'claim to fame' is het opgenomen vermogen van slechts 6 watt. Fun fact: daarmee zou het pakweg vier uur duren om een kopje theewater te koken of dik vijftien uur voor een hele liter water. Het zou dan ook de eerste monitor met energieklasse A zijn volgens de huidige energielabels.

Buiten dat lage energiegebruik is de FLT ook op andere manieren groen, zegt Eizo. Zo is de behuizing gemaakt van 95 procent gerecycled plastic, hoewel dat uiteraard niet te controleren is. De verpakking is kleiner en efficiënter, waardoor er minder uitstoot per monitor nodig is bij transport, en de FLT heeft als eerste een TCO Certified 10- én een Epeat Gold-label. De FLT-monitor krijgt dat allemaal voor elkaar omdat hij bijna classificeerbaar is als een draagbaar scherm, zo'n 'tablet voor bij je laptop' met enkel een USB-aansluiting. Het formaat is echter flink groter dan bij zo'n portable: de FLT heeft een diagonaal van 24 inch en toont 1920 bij 1080 pixels.

Om zich te onderscheiden van dat soort draagbare schermen is de FLT voorzien van een luxe voet annex arm, waarmee het scherm in allerlei standen gepositioneerd kan worden. Het is niet goedkoop om in een groene toekomst te leven en Eizo staat ook niet bepaald bekend als een budgetmerk. De FLT kostte bij introductie eind februari een indrukwekkende 700 euro. Andere 24"-ips-schermen met USB-C-aansluiting kosten meer richting de 150 tot 200 euro. Voor een full-hd-ips-scherm van 24 inch is de FLT daarom nogal aan de prijs, ook als het scherm enorm ecovriendelijk is en een heel luxe arm heeft. Inmiddels is de prijs gedaald naar een nog altijd niet misselijke 500 euro. Is in een groene toekomst leven dat waard?

Design en aansluitingen

Het ontwerp van de FLT is nogal apart te noemen. Het scherm zelf lijkt wat op die eerder genoemde portable monitors, maar dan uiteraard een stuk groter. Het scherm heeft immers een diagonaal van 24 inch - of om heel precies te zijn 23,8 inch - en zijn oppervlakte is dus pakweg twee keer zo groot als die van een portable scherm van 16 inch. Het scherm is net als zo'n draagbaar scherm licht en vooral plat, maar er valt nog iets op: de randen. Die zijn apart vormgegeven met een rand die op afstand van het scherm zit: je kunt erdoorheen kijken, want er zit een spleet tussen. Eizo noemt dat een 'Floating Edge Frame'. Dat is een 'love it or hate it'-geval misschien, maar het voegt niet veel meer toe dan een vage verwijzing naar de transparante schermen van de toekomst.

Over de aansluitingen kunnen we lekker kort zijn: er zijn alleen maar USB-C-poorten beschikbaar. Voor het videosignaal via DisplayPort Alt-mode sluit je het scherm aan op je laptop. Als je een pc wilt aansluiten heb je waarschijnlijk een verloopkabeltje nodig van DisplayPort naar USB-C, want er zijn slechts een stuk of tien videokaarten die een C-uitgang hebben. Eventueel kun je wél een hoop moederborden direct aansluiten: daarin heb je meer keus. Voor kantoorwerk is het gebruik van je processorgraphics natuurlijk prima, maar je dient dan wel een aardig duur bordje te kopen. Kortom: deze monitor is primair voor laptops.

Om dat te onderstrepen is de monitor op twee manieren te voorzien van prik. De eerste is zonder extra kabels, gewoon direct vanaf je laptop - mits dat ondersteund wordt door je laptop natuurlijk. Als je de FLT wilt gebruiken als volwaardig dockingstation, kun je een tweede USB-C-poort gebruiken die alleen voor voeding dient. De meegeleverde USB-C-poweradapter levert dan stroom voor je scherm en maximaal 60W-powerdelivery voor je laptop. Dan is er nog een derde USB-C-poort, vooral handig in dat geval van docking. Dat is een downstreampoort van 5Gbps die maximaal 15W levert aan eventueel aangesloten randapparatuur.

Misschien wel het opvallendste deel van het ontwerp is de voet of zwenkarm waarmee je de FLT aan je bureau of tafel bevestigt. Die bestaat uit een verticale, dikke paal met haaks daarop een tweedelig armsysteem. Om even bij die paal te beginnen: wie weleens een monitorarm aan een bureau heeft bevestigd, heeft dat waarschijnlijk gedaan door eronder te kruipen en een schroef, vleugelmoer of greepschroef aan de onderkant van het blad vast te draaien. Eizo pakt dat anders aan: de hele paal is het handvat waarmee je de arm vastdraait aan je bureau. Niks onder je bureau kruipen dus, gewoon de arm op de rand van het blad schuiven en de hele paal ronddraaien; gemak dient de mens.

De zwenkarm is ook ergonomisch in gebruik: je kunt je scherm zwenken, kantelen, draaien en in hoogte verstellen. Om de werkafstand ook bij veranderende hoogte gelijk te houden kun je bovendien de arm uittrekken of terugduwen. Het doet wat denken aan LG's Ergo-standaard die op de gelijknamige serie monitors gebruikt wordt. Let op: het enige dat de arm niet ondersteunt, is het draaien van het scherm naar portretmodus. Het scherm klik je eenvoudig vast op de arm en met een quickreleasemechanisme maak je het ook weer snel los.

Osd en praktijk

In de rechteronderhoek zitten vier touchbuttons naast de powerbutton. Je activeert het menu van de FLT met een aanraking van een van die knoppen, waarbij het beeld op het scherm je vertelt welke knop waarvoor dient. Zo kun je met de linkste knop de kleurmodus kiezen, waarbij zeven modi tot je beschikking staan. Twee daarvan zijn custom instelbaar; er zijn ook een sRGB-instelling, een Eco-modus, Paper-modus en Movie-modus. De zevende, Dicom, is bedoeld voor medische data.

In de Eco-modus wordt het backlight automatisch aan het omgevingslicht aangepast om energie te besparen en kun je desgewenst een indicatie van het opgenomen vermogen steeds in beeld houden via de optie Power Consumption Indicator. De positie en transparantie van de 'teller' kun je aanpassen in het menu. Eizo waarschuwt overigens wel dat de vermogensindicator slechts binnen een marge van 10 procent accuraat is en niet meet onder de 1W. De helderheid in de automatische EcoView-modus wordt weliswaar aan de omgeving aangepast, maar je kunt nog steeds zelf de helderheid verhogen: het scherm hanteert de ingestelde helderheid als bovengrens.

Zoals hierboven vermeld kun je de helderheid van het scherm aanpassen voor zowel de Eco-stand als de andere standen. Wil je ten slotte niet dat anderen je instellingen aanpassen, dan zijn de osd en de bediening op slot te zetten door de rechter- en de powerknop een tijdje ingedrukt te houden.

Verpakking De FlexScan FLT wordt geleverd in een ongebleekt kartonnen doos met zwarte opdruk. Om het scherm en de arm te beschermen is karton in plaats van piepschuim gebruikt. Er zit wel een foamzakje om het scherm en de accessoires zijn deels verpakt in plastic zakjes en deels in papier.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Wel hebben we voor de metingen EvoView Optimizer 2 uitgeschakeld om de kleurweergave niet nadelig te laten beïnvloeden. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. We hebben de FLT in de standaardkleurruimte en in sRGB gemeten: andere kleurruimtes en hdr-weergave worden niet ondersteund.

Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave sRGB Beeldmodus User1 sRGB Kleurtemperatuurinstelling 6500K 6500K Gamma-instelling 2.2 2.2 Helderheid instelbaar? Ja Ja

Als vergelijkingsmateriaal voor de FLT hebben we ons beperkt tot andere (verkrijgbare én geteste) monitors met een USB-C-aansluiting en een vergelijkbaar formaat. Dat zijn de Philips 24E1N1300AE, Acer B248Y en LG 24BP750C-B geworden. Twee iets grotere schermen van 27" mét USB-C zitten ook in de vergelijking: de Dell UltraSharp U2723QE en HP Z27k G3. Ten slotte hebben we nog een veel kleinere, draagbare monitor meegenomen: de ASUS ZenScreen MB16AC.