TSMC: Testproductie N2-node overtreft verwachtingen, massaproductie in 2025

TSMC zou een yield rate van meer dan 60 procent hebben behaald tijdens de testproductie van zijn nieuwe 2nm-procedé. Dat zou beter zijn dan verwacht. De Taiwanese chipfabrikant zou in 2025 met de massaproductie van 2nm-chips kunnen beginnen.

De testproductie vond volgens bronnen van de Taiwanese krant Liberty Times plaats in een TSMC-productiefaciliteit in Hsinchu County. Dat is het noordwesten van Taiwan. De daadwerkelijke massaproductie zou dan weer plaatsvinden in een TSMC-fabriek in Kaohsiung in het zuiden van het land. Zodra de productie op gang komt, worden Apple en Nvidia de eerste klanten.

N2 wordt TSMC's eerste serie procedés op basis van gate-all-aroundtransistors, ook wel nanosheets genoemd. In het kort bestaan gaa-transistors uit kanalen die volledig zijn omsloten door de gate, zoals de naam ook doet vermoeden. Dat moet onder meer leiden tot minder lekstroom ten opzichte van finfetkanalen, die aan drie kanten worden ingekapseld door de gate. TSMC claimt dat de nieuwe node een snelheidsverbetering van 10 tot 15 procent voor de chips mogelijk maakt ten opzichte van N3E. Daarnaast kan het stroomverbruik met 25 tot 30 procent worden teruggebracht of er kan een combinatie van beide voordelen worden behaald. De chipdichtheid, grofweg het aantal transistors per oppervlak, is volgens TSMC bij N2 10 procent hoger dan bij N3E. De node komt in twee varianten: een krachtige versie voor hoge prestaties en een basisversie voor mobiele chips.

TSMC is niet de eerste chipmaker die nanosheettransistors introduceert. Samsung is vorig jaar al begonnen met de relatief kleinschalige productie van 3nm-chips met dergelijke transistors. Intel introduceert op zijn beurt nanosheettransistors met zijn 20A-procedé. Tweakers heeft een achtergrondartikel geschreven waarin het ingaat op de plannen van TSMC met onder andere de 2nm-gate-all-aroundtransistors.